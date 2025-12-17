РУ
    16:12, 17 Декабрь 2025

    Англичане разработают проект реконструкции Парка Первого Президента в Алматы

    Аким Алматы в ходе брифинга в СЦК высказался о планах по реконструкции Парка Первого Президента в верхней (южной) части мегаполиса, передает Kazinform.

    р
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    По словам Дархана Сатыбалды, как только он начал работу на посту акима Алматы, он посетил это знаковое место для горожан. И прохожие алматинцы обращались к нему с просьбой привести в порядок Парк. 

    — Инженерные сети там изношены, система полива уже выходит из строя, поэтому и газон выгорел летом. Мы посмотрели, составили комиссию и вынесли на обсуждение ситуацию, решили, что будем приводить в порядок. Концепция разрабатывается лондонской компанией. Мы сразу установили критерий, чтобы не срубали деревья. Как они разработают концепцию, будем выходить на ПСД. Уверен, что это будет одно из лучших парковых мест в Центральной Азии, — сказал аким Алматы.

    Ранее Дархан Сатыбалды поделился планами по развитию транспортной инфраструктуры в Алматы.

