Англичане разработают проект реконструкции Парка Первого Президента в Алматы

По словам Дархана Сатыбалды, как только он начал работу на посту акима Алматы, он посетил это знаковое место для горожан. И прохожие алматинцы обращались к нему с просьбой привести в порядок Парк.

— Инженерные сети там изношены, система полива уже выходит из строя, поэтому и газон выгорел летом. Мы посмотрели, составили комиссию и вынесли на обсуждение ситуацию, решили, что будем приводить в порядок. Концепция разрабатывается лондонской компанией. Мы сразу установили критерий, чтобы не срубали деревья. Как они разработают концепцию, будем выходить на ПСД. Уверен, что это будет одно из лучших парковых мест в Центральной Азии, — сказал аким Алматы.

