    15:32, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Алматы расширят метро и велодорожки: аким озвучил планы

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе брифинга СЦК поделился планами по развитию транспортной инфраструктуры в мегаполисе, передает Kazinform.

    метрополитен Алматы
    Фото: метрополитен Алматы

    По словам акима, в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию новой станции метро Алматы «Калкаман», а в течение трех лет будет завершена третья очередь первой линии метро от Калкамана до рынка Барлык. Кроме того, Дархан Сатыбалды сообщил, что проектируются 2 и 3 линии метро, а также новые линии BRT для общественного транспорта.

    — В результате реализации этих проектов к 2030 году пассажиропоток общественного транспорта увеличится с 1,6 до 3 млн поездок, — сказал аким Алматы в Службе центральных коммуникаций.

    Также в Алматы начато строительство 3 новых автобусных парков, а также еще планируется возведение 2 автопарков, создание газозаправочных и зарядных станций в действующих автопарках.

    Для безопасности и отдыха водителей планируется создание 20 пунктов на конечных общественного транспорта. Помимо этого, будет организовано 3 пересадочных узла, которые соединят город с пригородами.

    Аким озвучил, что в ближайшие годы в Алматы возведут еще 55 км велодорожек и 1 тыс. парковок для велосипедов и самокатов.

    Транспорт Алматы Метро
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
