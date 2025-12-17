В Алматы расширят метро и велодорожки: аким озвучил планы

По словам акима, в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию новой станции метро Алматы «Калкаман», а в течение трех лет будет завершена третья очередь первой линии метро от Калкамана до рынка Барлык. Кроме того, Дархан Сатыбалды сообщил, что проектируются 2 и 3 линии метро, а также новые линии BRT для общественного транспорта.

— В результате реализации этих проектов к 2030 году пассажиропоток общественного транспорта увеличится с 1,6 до 3 млн поездок, — сказал аким Алматы в Службе центральных коммуникаций.

Также в Алматы начато строительство 3 новых автобусных парков, а также еще планируется возведение 2 автопарков, создание газозаправочных и зарядных станций в действующих автопарках.

Для безопасности и отдыха водителей планируется создание 20 пунктов на конечных общественного транспорта. Помимо этого, будет организовано 3 пересадочных узла, которые соединят город с пригородами.

Аким озвучил, что в ближайшие годы в Алматы возведут еще 55 км велодорожек и 1 тыс. парковок для велосипедов и самокатов.