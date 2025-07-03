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    11:41, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Концепцию реконструкции Парка Первого Президента разрабатывают в Алматы

    Аким Алматы ознакомился с проектом комплексной реконструкции Парка Первого Президента, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Концепцию реконструкции Парка Первого Президента разрабатывают в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В обсуждении приняли участие представители городских управлений, архитекторы, ландшафтные дизайнеры и строительные организации.

    По информации и. о. руководителя управления развития общественных пространств Батырхана Сулейменова, парк был открыт в 2010 году. Его территория разбита на аллеи и дендрологические участки, где высажено более 15 тысяч деревьев. Существующая система автоматического полива функционирует лишь частично и требует полной модернизации. Планируется расчистка водоотводных труб и полное переустройство системы орошения с применением современных технологий.

    акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Проект реконструкции включает концепцию устойчивого озеленения. Предусмотрено расширение ассортимента деревьев и кустарников, создание разнотравных экосистем и новых зелёных массивов, включая сосново-берёзовую рощу на площади 4 гектара, а также высадку более 5,5 тысячи цветущих деревьев.

    Аким города поручил уточнить проектные решения, обеспечить устойчивую систему озеленения, модернизировать инфраструктуру полива и усилить природоохранную функцию парка. Главной задачей определено сохранение статуса дендропарка как экологически ценной территории и развитие его рекреационного потенциала.

    Ранее сообщалось, что территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» планируют реконструировать. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге. Реконструкция будет реализована поэтапно, начиная с июля 2025 года.

    акимат Алматы
    Фото: акимат Алматы

     

     

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Алматы Благоустройство
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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