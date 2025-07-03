Концепцию реконструкции Парка Первого Президента разрабатывают в Алматы

В обсуждении приняли участие представители городских управлений, архитекторы, ландшафтные дизайнеры и строительные организации.

По информации и. о. руководителя управления развития общественных пространств Батырхана Сулейменова, парк был открыт в 2010 году. Его территория разбита на аллеи и дендрологические участки, где высажено более 15 тысяч деревьев. Существующая система автоматического полива функционирует лишь частично и требует полной модернизации. Планируется расчистка водоотводных труб и полное переустройство системы орошения с применением современных технологий.

Фото: акимат Алматы

Проект реконструкции включает концепцию устойчивого озеленения. Предусмотрено расширение ассортимента деревьев и кустарников, создание разнотравных экосистем и новых зелёных массивов, включая сосново-берёзовую рощу на площади 4 гектара, а также высадку более 5,5 тысячи цветущих деревьев.

Аким города поручил уточнить проектные решения, обеспечить устойчивую систему озеленения, модернизировать инфраструктуру полива и усилить природоохранную функцию парка. Главной задачей определено сохранение статуса дендропарка как экологически ценной территории и развитие его рекреационного потенциала.

Ранее сообщалось, что территорию казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент» планируют реконструировать. Стоимость проекта составит 11,7 млрд тенге. Реконструкция будет реализована поэтапно, начиная с июля 2025 года.