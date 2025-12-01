Реконструкция крупных фонтанов в Алматы: два объекта завершат в следующем году

Как сообщил аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций, тендер на реконструкцию был проведен весной, а работы стартовали в мае.

— Два фонтана с западной и восточной стороны акимата уже завершены. Эти объекты были построены в 1979–1980 годах и до сегодняшнего дня капитальный ремонт на них не проводился. Частичный ремонт был в 2006 и 2010 годах, после этого работы не велись. Мы полностью обновили инженерные сети, разобрали и обратно собрали фонтаны. Четыре фонтана — два стопроцентно готовы, оставшиеся два перейдут на следующий год. Это фонтаны на проспекте Республики и перед театром Г. Мусрепова, — отметил Дархан Сатыбалды.

Ранее сообщалось о начале реконструкции четырех крупных фонтанов в Алматы. На эти цели акимом города был подписан договор на сумму 5,6 млрд тенге.

В августе стало известно, что работы по обновлению фонтанного комплекса на площади Республики выполнены почти на 60%. Тогда отмечалось, что завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются в октябре 2025 года. Однако сроки перенесены.