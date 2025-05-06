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    14:51, 06 Май 2025 | GMT +5

    В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса

    В Алматы приведут в порядок 4 фонтанных комплекса, которые не ремонтировали 15 лет. Это фонтаны Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра им. Г. Мусрепова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса
    Фото: акимат Алматы

    Об этом стало известно из отчета акима Алматы Ерболата Досаева за период с 1 по 30 апреля 2025 года по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    15 апреля текущего года был заключен договор на комплексную модернизацию 4 фонтанных комплексов на сумму 5,6 млрд тенге.

    В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса
    Фото: акимат Алматы

    В отчете акима Алматы также указывается ход исполнения поручений по благоустройству озера Сайран и развитию общественных пространств.

    В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса
    Фото: акимат Алматы

    На сегодня на 90% выполнены работы по благоустройству территории вокруг озера Сайран. Здесь было высажено 200 крупных деревьев, высотой более 6 метров, привезенных из питомника «Lorberg» (Германия), а также 3 300 кустарников.

    В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса
    Фото: акимат Алматы

    В рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди, где уже посажены 50 крупномерных деревьев высотой более 6 метров. На данном участке проводятся работы по изготовлению резервуара и прокладке инженерных сетей.

    Теги:
    Алматы Благоустройство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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