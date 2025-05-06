В Алматы впервые за 15 лет отремонтируют 4 фонтанных комплекса
В Алматы приведут в порядок 4 фонтанных комплекса, которые не ремонтировали 15 лет. Это фонтаны Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра им. Г. Мусрепова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Об этом стало известно из отчета акима Алматы Ерболата Досаева за период с 1 по 30 апреля 2025 года по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
15 апреля текущего года был заключен договор на комплексную модернизацию 4 фонтанных комплексов на сумму 5,6 млрд тенге.
В отчете акима Алматы также указывается ход исполнения поручений по благоустройству озера Сайран и развитию общественных пространств.
На сегодня на 90% выполнены работы по благоустройству территории вокруг озера Сайран. Здесь было высажено 200 крупных деревьев, высотой более 6 метров, привезенных из питомника «Lorberg» (Германия), а также 3 300 кустарников.
В рамках развития общественных пространств в Алматы появится новый сквер на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Ганди, где уже посажены 50 крупномерных деревьев высотой более 6 метров. На данном участке проводятся работы по изготовлению резервуара и прокладке инженерных сетей.