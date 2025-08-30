Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция

Как сообщили в управлении развития общественных пространств города, на сегодня полностью завершены бетонные работы в чаше фонтана и технических помещениях, выполнено сверление отверстий и ведется монтаж трубопроводов. Также начаты работы по устройству гидроизоляции.

Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

— В ходе реконструкции применяются современные облицовочные материалы, соответствующие требованиям качества и рассчитанные на длительный срок эксплуатации, — ответили на запрос нашего агентства в ведомстве.

Подрядчиком проекта выступает ТОО «Ec Energy Qazakhstan». Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются в октябре 2025 года.

Согласно договору, на реконструкцию фонтана выделено 2,48 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в Алматы впервые за 15 лет обновляют сразу четыре крупных фонтанных комплекса: Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова. Общая сумма затрат составляет 5,6 млрд тенге.

Всего в мегаполисе насчитывается порядка 150 фонтанов, из которых 66 находятся в коммунальной собственности и обслуживаются городскими службами.