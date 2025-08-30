РУ
    15:00, 30 Август 2025 | GMT +5

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция

    Работы по обновлению фонтанного комплекса на площади Республики в Алматы выполнены почти на 60%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Как сообщили в управлении развития общественных пространств города, на сегодня полностью завершены бетонные работы в чаше фонтана и технических помещениях, выполнено сверление отверстий и ведется монтаж трубопроводов. Также начаты работы по устройству гидроизоляции.

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    — В ходе реконструкции применяются современные облицовочные материалы, соответствующие требованиям качества и рассчитанные на длительный срок эксплуатации, — ответили на запрос нашего агентства в ведомстве.

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Подрядчиком проекта выступает ТОО «Ec Energy Qazakhstan». Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются в октябре 2025 года.

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Согласно договору, на реконструкцию фонтана выделено 2,48 млрд тенге.

    Фонтан у площади Республики в Алматы: на каком этапе реконструкция
    Фото: Еламан Турысбеков / Kazinform

    Ранее сообщалось, что в Алматы впервые за 15 лет обновляют сразу четыре крупных фонтанных комплекса: Восточный и Западный у здания акимата, фонтан на площади Республики, а также у театра имени Г. Мусрепова. Общая сумма затрат составляет 5,6 млрд тенге. 

    Всего в мегаполисе насчитывается порядка 150 фонтанов, из которых 66 находятся в коммунальной собственности и обслуживаются городскими службами. 

    Теги:
    Реконструкция Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
