Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области

До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам.

Общая протяженность канала К-17 — 15 км, пропускная способность — 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.

— В работах задействована специальная техника. Туркестанский филиал «Казводхоза» внимательно следит за качественным и своевременным выполнением работ со стороны подрядной организации, — сообщил директор филиала Казыбек Бедебаев.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу построят 8 водохранилищ и обновят 3000 км каналов.