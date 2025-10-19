РУ
    11:47, 19 Октябрь 2025

    Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области

    Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» проводит реконструкцию канала К-17 в Мактааральском районе области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

    Реконструкция канала протяженностью 15 км началась в Туркестанской области
    Фото: кадр из видео

    До конца этого года планируется забетонировать участок протяженностью 3,3 км. На сегодня дно канала полностью очищено, ведется подготовка к уплотнительным и бетонным работам.

    Общая протяженность канала К-17 — 15 км, пропускная способность — 6,5 м³/с. Реконструкция объекта позволит снизить потери воды и повысить эффективность орошения посевных площадей.

    — В работах задействована специальная техника. Туркестанский филиал «Казводхоза» внимательно следит за качественным и своевременным выполнением работ со стороны подрядной организации, — сообщил директор филиала Казыбек Бедебаев.

    Ранее сообщалось, что в области Жетысу построят 8 водохранилищ и обновят 3000 км каналов.

