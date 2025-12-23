Регистрация безработных в Казахстане: какие возможности она дает

В Казахстане многие граждане, уволившиеся по собственному желанию или оставшиеся без работы по различным причинам, предпочитают искать новое место самостоятельно, не оформляя статус безработного. Однако, как отмечают в Центре трудовой мобильности, официальная регистрация дает ряд преимуществ и открывает доступ к дополнительным возможностям.

Прежде всего гражданину необходимо обратиться в Центр трудовой мобильности либо зарегистрироваться в качестве безработного через электронную биржу труда enbek.kz. Это позволяет получить направление на краткосрочное профессиональное обучение и освоить новую специальность. Кроме того, соискателю могут предложить постоянную работу или направить на субсидируемые рабочие места через работодателей.

Также в случае потери работы гражданин имеет право подать заявление на получение социальных выплат. Для их назначения необходимо участие в системе обязательного социального страхования и официальная регистрация в статусе безработного. Подать заявку можно при регистрации через порталы enbek.kz и egov.kz, в карьерном центре, а также через мобильные приложения банков второго уровня.

По данным Центра трудовой мобильности города, с начала года в качестве безработных зарегистрировались 56 638 человек. На сегодня 25 367 из них трудоустроены на постоянные и временные рабочие места. В 2024 году в Алматы статус безработного получили 49 840 человек, из которых 26 304 впоследствии нашли работу.

— В настоящее время активными мерами содействия занятости в Алматы охвачены 19 737 граждан. В том числе: на молодежную практику направлены 707 человек, на социальные рабочие места — 499, в рамках проекта «Күміс жас» — 577, на общественные работы — 9 165, по проекту «Алтын жас» — 487, на профессиональное обучение — 906, на онлайн-обучение через платформу skills.enbek.kz — 4 240, к поддержке предпринимательских инициатив привлечены 3 156 человек, — сообщили в центре.

Какие специальности стали наиболее востребованными в Алматы, а спрос на каких специалистов, напротив, снизился, читайте по ссылке.

Недавно стало известно, что 331 тысяча казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы.

Ранее сообщалось, что казахстанцы могут оформить 11 видов пособий и соцвыплат.