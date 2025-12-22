Какие профессии стали более востребованными в Алматы в этом году

По данным Центра трудовой мобильности города Алматы, в 2025 году среди работодателей наибольшим спросом пользуются такие специалисты, как учителя, бухгалтеры и помощники бухгалтеров, воспитатели, медицинские сестры, санитары и дворники.

С начала года на портале Enbek.kz было размещено 18 869 резюме. Чаще всего жители Алматы искали вакансии бухгалтера, медицинского работника, учителя, воспитателя, юриста, школьного психолога, а также разнорабочего.

— В 2025 году рост спроса на рынке труда наблюдается в сферах услуг, логистики, IT, медицины и строительства. Кроме того, повысился интерес к программам молодежной практики и временной занятости, а также к онлайн-форматам работы и краткосрочным курсам, — сообщили в центре на запрос агентства.

В то же время в Алматы снизился спрос на офисных администраторов (делопроизводителей, офис-менеджеров), традиционных менеджеров по продажам, кассиров, охранников, а также операторов банковских отделений.

— Это связано с цифровизацией, автоматизацией процессов и расширением онлайн-сервисов, — пояснили специалисты Центра трудовой мобильности Алматы.

Сколько получают жители Алматы

Согласно данным Центра трудовой мобильности, соискатели в Алматы в среднем рассчитывают на заработную плату не ниже 320 000 тенге.

Среди вакансий с наиболее высокими зарплатами в настоящее время — финансовые директора, заместители директоров и руководители подразделений со средней заработной платой около 930 000 тенге, IT-специалисты — порядка 900 000 тенге, маркетологи — около 650 000 тенге, а также ряд других позиций.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщил, что средняя заработная плата в городе достигла 539 тысяч тенге, что на 29% выше среднереспубликанского показателя.