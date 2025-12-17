Названа средняя зарплата в Алматы

Аким города Дархан Сатыбалды на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил, что в 2025 году в мегаполисе было создано 92 тысячи рабочих мест, из которых 87% являются постоянными.

— По итогам девяти месяцев среднемесячная заработная плата в городе составила 539 тысяч тенге, увеличившись в номинальном выражении на 14,5% и превысив среднереспубликанский уровень на 29%, — отметил Дархан Сатыбалды.

Глава города также подчеркнул значительный вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики Алматы.

— Малый и средний бизнес остаются основным драйвером экономики Алматы, формируя около 60% валового регионального продукта и обеспечивая основную часть поступлений в местный бюджет. В сфере МСБ заняты порядка 90% работающего населения города, что составляет более 1 млн человек. Количество активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 9,4% и достигло 387 тысяч, при этом объем произведенной продукции вырос на 21% и по итогам первого полугодия 2025 года составил 13,2 трлн тенге, — сообщил аким Алматы.

По его словам, для поддержки и дальнейшего развития предпринимательства в 2025 году из городского бюджета направлено 50,8 млрд тенге на реализацию и поддержку более 1 тысячи проектов. Эти меры направлены на расширение деловой активности, создание новых рабочих мест и повышение устойчивости экономики мегаполиса.

Ранее сообщалось, что краткосрочный экономический индикатор за 11 месяцев составил 11,4%, превысив показатели аналогичного периода прошлого года.