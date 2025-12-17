Почти два трлн тенге в бюджет: экономика Алматы завершает год с ростом

В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций аким отметил, что в этом году в Алматы сохранялись высокая деловая активность и положительная инвестиционная динамика. Краткосрочный экономический индикатор за 11 месяцев составил 11,4%, превысив показатели аналогичного периода прошлого года.

— Основными драйверами экономического роста стали строительство с приростом 38,3%, транспортная отрасль — 21,5% и обрабатывающая промышленность — 16,8%, — сказал аким Алматы.

Как отметил градоначальник, экономический рост укрепляется высокой инвестиционной активностью. За 11 месяцев в основной капитал города привлечено 1,9 трлн тенге, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение года были запущены 12 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 500 млрд тенге, включая мультибрендовый завод по выпуску легковых автомобилей марок Haval, Chery и Changan, завод по переработке автомобильных шин в резиновую крошку, предприятие по производству стеклянной тары, а также проекты по выпуску солнечных модулей.

По итогам года рост валового регионального продукта Алматы ожидается на уровне 6,4%. Развитие экономики сопровождается устойчивым увеличением налоговых поступлений: за 11 месяцев в местный бюджет поступило 1 трлн 970 млрд тенге, что на 19,4% превышает показатели прошлого года.

Ранее сообщалось, что экономика Алматы вырастет на 6,4% по итогам года.