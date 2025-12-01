Цифровая карта семьи: казахстанцы могут оформить 11 видов пособий и соцвыплат

С начала 2025 года 463,3 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты уже воспользовалась более 246,4 тыс. человек, сообщили в ведомстве.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.

— Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса, — отмечают в Минтруда.

формить 11 видов пособий и социальных выплат:В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений о

соцвыплату на случай утраты трудоспособности;

соцвыплату на случай потери работы;

соцвыплату или пособие по потере кормильца;

пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком;

пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

пособие по инвалидности;

пособие многодетным семьям;

пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.

Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного или продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

В Минтруда напоминают, что по всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее мы писали, что государственный бюджет на разработку карты не расходовался. Работа над проектом началась еще в 2015 году в формате обмена данными между госорганами, а полноценно к созданию платформы приступили в 2021 году. Финансирование обеспечил Глобальный фонд ООН.