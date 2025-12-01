Цифровая карта семьи: казахстанцы могут оформить 11 видов пособий и соцвыплат
Более 246 тыс. человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи с начала года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.
С начала 2025 года 463,3 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг в социально-трудовой сфере. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты уже воспользовалась более 246,4 тыс. человек, сообщили в ведомстве.
Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодняшний день в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6,2 млн семей.
— Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса, — отмечают в Минтруда.
формить 11 видов пособий и социальных выплат:В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений о
- соцвыплату на случай утраты трудоспособности;
- соцвыплату на случай потери работы;
- соцвыплату или пособие по потере кормильца;
- пособие по рождению ребенка и по уходу за ребенком;
- пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- пособие по инвалидности;
- пособие многодетным семьям;
- пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
- адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.
Также через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного или продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.
При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.
В Минтруда напоминают, что по всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.
Напомним, ранее мы писали, что государственный бюджет на разработку карты не расходовался. Работа над проектом началась еще в 2015 году в формате обмена данными между госорганами, а полноценно к созданию платформы приступили в 2021 году. Финансирование обеспечил Глобальный фонд ООН.