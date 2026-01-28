Редкий уровень открытости – депутат о работе Конституционной комиссии

По мнению эксперта, работа Конституционной комиссии демонстрирует редкий уровень открытости и вовлеченности общества: заседания транслируются в прямом эфире, что позволяет гражданам наблюдать не только итоговые решения, но и саму логику дискуссий.

Это формирует эффект «прозрачного парламента» и усиливает доверие к реформе. Более 2 тыс. предложений, поступивших на рассмотрение, свидетельствуют о высокой гражданской активности, а внутри комиссии действуют рабочие группы, где идет детальная проработка поправок и поиск компромиссов.

— Дискуссии отличаются разнообразием точек зрения: представители регионов, общественных организаций и эксперты вносят свои акценты, что делает процесс более сбалансированным и плодотворным. Конституционная реформа меняет саму архитектуру партийной системы. В Мажилисе теперь шесть партий, включая новые, что усиливает конкуренцию и требует от каждой политической силы системной работы с электоратом, аналитического сопровождения и медийной активности. Сейчас будут возрастать требования к партийной дисциплине, аналитическому и информационному сопровождению работы свой фракции. Это означает, что партии должны перестраивать свою стратегию: не только участвовать в выборах, но и активно работать в межэлекторальный период, укрепляя фракции и демонстрируя эффективность законотворческой деятельности, — отметил Никита Шаталов.

В этом смысле, по его мнению, Казахстан постепенно приближается к европейской модели, где партии концентрируют ресурсы на парламентской работе, понимая, что успех будущих кампаний зависит от качества текущей деятельности депутатов.

— Парламент в последнее время работает достаточно прозрачно: заседания рабочих групп и пленарные заседания транслируются в прямом эфире, что позволяет обществу видеть интенсивность обсуждений. При увеличении числа депутатов до 145 человек формат дискуссий еще предстоит проработать, но очевидно, что процесс станет более насыщенным и многоголосым. Это приведет к росту качества решений за счет большего числа мнений, экспертных заключений и споров, считает Никита Шаталов.

Измения, как отметил спикер, коснутся и регламентов взаимодействия с другими государственными органами. В частности, речь идет об апробационном периоде поправок. За счет перехода к однопалатному парламенту меняется интенсивность работы над законопроектом.

- Если эта реформа будет принята в ходе референдума, в корне поменяется сам законотворческий процесс. Потому что у вас другие составы рабочих групп, другие составы комитетов. У вас появляется три чтения, не два, как раньше: первое - рамочное, второе - концептуальное, когда мы смотрим уже основные поправки, которые поступили, и третье, после периода охлаждения, так называемого, — оно пока обсуждается, - сказал Никита Шаталов.

Конституционная комиссия, по мнению депутата, стала площадкой не только для юридической корректировки Основного закона, но и для формирования новой политической культуры.

— Реформа — это не только изменение норм, но и апробация новых механизмов взаимодействия общества, парламента и исполнительной власти. Все это может стать важным шагом к институциональному укреплению парламентаризма в Казахстане, повышению качества законотворческой работы и формированию более зрелой политической конкуренции, — отметил спикер.

О перспективах политических реформ в Казахстане — в комментариях зарубежных экспертов.