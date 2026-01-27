Расширяются возможности дипломатии Казахстана в условиях многовекторной внешней политики — эксперт США

По мнению эксперта, нововведения осуществляются в соответствии с многолетней траекторией реформ Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

— Переход к однопалатному Курултаю с примерно 145 депутатами, избираемыми пропорционально по партийным спискам, упрощает процесс принятия решений и уменьшает влияние элит, связанное с двухпалатной системой, что потенциально ускорит принятие законодательных мер при президентской системе, — считает Марк Темницкий.

Эксперт отметил, что эта модель основана на успешных однопалатных системах в скандинавских странах (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция — прим. ред.) и Турции, что соответствует унитарному устройству Казахстана и культурному резонансу с «Курултаем» как данью традициям совещательного процесса кочевников.

Введение должности вице-президента, назначаемого президентом, утверждаемого парламентом и отвечающего за международное представительство и парламентские связи, устраняет пробелы в президентской преемственности после упразднения Сената и создает более коллегиальный имидж исполнительной власти за рубежом. Это расширяет возможности дипломатии Казахстана в условиях многовекторной внешней политики, позволяя президенту делегировать полномочия, не ослабляя при этом основных полномочий, подобно функциям в США или Южной Корее, но с учетом контекста сильного президентства.

— Это свидетельствует о зрелости государственного управления, позиционируя Астану как надежного евразийского партнера для проведения таких форумов, как «С5+1, — отметил эксперт.

По мнению Марка Темницкого, замена Национального курултая и Ассамблеи народа на Халық Кеңесі — высший консультативный совет из 126 членов, объединяющий этнокультурные, неправительственные и региональные организации, — модернизирует консультативные механизмы, одновременно устраняя гарантированные парламентские квоты для Ассамблеи и укрепляя легитимность выборов.

— Наделение его правом законодательной инициативой повышает вклад гражданского общества в идеологию, внутреннюю политику и Конституцию без ущерба для суверенитета, укрепляя межэтническую гармонию в многонациональном государстве, — сообщил Марк Темницкий.

По мнению эксперта, эта структура напоминает верхние палаты в гибридных режимах, таких как Совет Федерации в России, но отдает приоритет инклюзивности.

— Создание Конституционной комиссии, возглавляемой председателем Конституционного суда Эльвирой Азимовой и включающей различные заинтересованные стороны, обеспечит широкую поддержку поправок, что равносильно перезагрузке Конституции, кульминацией которой станет референдум о демократическом признании, — прокомментировал Марк Темницкий.

Объединяя предложения в единый проект, комиссия придаст импульс реформам, повторяя успешные процессы в Чили (2020–2022 гг.) или Тунисе. Этот технократический, но основанный на широком участии подход укрепляет институциональное доверие, что имеет решающее значение для концепции «Справедливый Казахстан» и европейского признания реформ в стране.

