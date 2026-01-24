РУ
    Политические реформы Казахстана отвечают требованиям времени — кыргызстанский политолог

    Эксперт из Кыргызстана поделился мнением по политическим преобразованиям в Казахстане, анонсированным на V Национальном курултае, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Политические реформы Казахстана отвечают требованиям времени — кыргызстанский политолог
    Фото: Личный архив Игоря Шестакова

    По оценке директора центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игоря Шестакова, проводимые в Казахстане реформы отвечают требованиям времени и выводят страну на формирование новых политических моделей, которые будут иметь важное значение для государств центральноазиатского региона и постсоветского пространства.

    — Учреждение должности вице-президента является своевременным шагом в Казахстане, потому что страна идет по пути парламентско-президентского государства с перераспределением полномочий. Процесс направлен прежде всего на общественно-политическую и социальную стабильность, — отметил политолог, предположив, что возможно этот опыт будет интересен другим странам.

    Эксперт также считает закономерным создание новой совещательной площадки Народный Совет, которая объединит опыт Ассамблеи народа Казахстана.

    — Сейчас время требует конкретных организаций, которые будут исходить из реалий сегодняшнего дня и обеспечивать в системе государственного управления представительство народов, населяющих страну, — поделился он.

    По словам Игоря Шестакова, парламентская реформа в Казахстане была ожидаемой.

    — Кыргызстан давно идет по пути однопалатного парламента, в котором депутаты становятся ближе к электорату. Осуществляемые Казахстаном реформы могут в дальнейшем послужить моделью для других стран Центральной Азии, — отметил политолог.

    Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия на фоне происходящей в мире геополитической нестабильности, наоборот демонстрирует эту стабильность. Подтверждением тому служит недавнее подписание соглашения по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, обеспечившее мир и безопасность в регионе.

    — Безусловно, предпринимаемые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым шаги укрепят общественно-политическую стабильность в Казахстане и положительно повлияют на процессы в регионе в целом, — заключил он.

    О глубинных причинах запроса на продолжение конституционной трансформации — в аналитическом материале агентства Kazinform.

    Казахстан Кыргызстан Национальный курултай
