Политические реформы Казахстана отвечают требованиям времени — кыргызстанский политолог

По оценке директора центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игоря Шестакова, проводимые в Казахстане реформы отвечают требованиям времени и выводят страну на формирование новых политических моделей, которые будут иметь важное значение для государств центральноазиатского региона и постсоветского пространства.

— Учреждение должности вице-президента является своевременным шагом в Казахстане, потому что страна идет по пути парламентско-президентского государства с перераспределением полномочий. Процесс направлен прежде всего на общественно-политическую и социальную стабильность, — отметил политолог, предположив, что возможно этот опыт будет интересен другим странам.

Эксперт также считает закономерным создание новой совещательной площадки Народный Совет, которая объединит опыт Ассамблеи народа Казахстана.

— Сейчас время требует конкретных организаций, которые будут исходить из реалий сегодняшнего дня и обеспечивать в системе государственного управления представительство народов, населяющих страну, — поделился он.

По словам Игоря Шестакова, парламентская реформа в Казахстане была ожидаемой.

— Кыргызстан давно идет по пути однопалатного парламента, в котором депутаты становятся ближе к электорату. Осуществляемые Казахстаном реформы могут в дальнейшем послужить моделью для других стран Центральной Азии, — отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия на фоне происходящей в мире геополитической нестабильности, наоборот демонстрирует эту стабильность. Подтверждением тому служит недавнее подписание соглашения по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, обеспечившее мир и безопасность в регионе.

— Безусловно, предпринимаемые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым шаги укрепят общественно-политическую стабильность в Казахстане и положительно повлияют на процессы в регионе в целом, — заключил он.

О глубинных причинах запроса на продолжение конституционной трансформации — в аналитическом материале агентства Kazinform.