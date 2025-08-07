Речь идет о постепенной работе — Трамп о российско-американских контактах с участием Уиткоффа
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения российско-украинского конфликта, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил, что не стал бы называть прорывом нынешние российско-американские контакты с участием Уиткоффа, речь идет о постепенной работе.
Также Дональд Трамп сообщил, что надеется в течение нескольких недель прийти к выводу о том, насколько близко завершение конфликта в Украине. Есть большой прогресс, отметил он.
Кроме того, США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ, заявил Трамп.
Ранее, по информации ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным была продуктивной, но для урегулирования украинского конфликта «еще многое» необходимо сделать.
США считают, что на определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня. Также Рубио не исключил возможности телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшие несколько дней.
По словам госсекретаря США, Трамп может принять решение о введении новых санкций против России в течение следующих 24-36 часов. А проведение встречи Трампа и Путина будет зависеть от прогресса в сближении позиций России и Киева, заявил Рубио.
Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле. Позже Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной.