РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:55, 07 Август 2025 | GMT +5

    Речь идет о постепенной работе — Трамп о российско-американских контактах с участием Уиткоффа

    Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хорошие перспективы завершения российско-украинского конфликта, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Речь идет о постепенной работе — Трамп о российско-американских контактах с с участием Уиткоффа
    Фото: кадр из видео

    Выступая в Овальном кабинете, Трамп заявил, что не стал бы называть прорывом нынешние российско-американские контакты с участием Уиткоффа, речь идет о постепенной работе.

    Также Дональд Трамп сообщил, что надеется в течение нескольких недель прийти к выводу о том, насколько близко завершение конфликта в Украине. Есть большой прогресс, отметил он.

    Кроме того, США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров РФ, заявил Трамп.

    Ранее, по информации ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным была продуктивной, но для урегулирования украинского конфликта «еще многое» необходимо сделать.

    США считают, что на определенном этапе на переговорах по Украине должно быть объявлено о режиме прекращения огня. Также Рубио не исключил возможности телефонного разговора Трампа и Путина в ближайшие несколько дней.

    По словам госсекретаря США, Трамп может принять решение о введении новых санкций против России в течение следующих 24-36 часов. А проведение встречи Трампа и Путина будет зависеть от прогресса в сближении позиций России и Киева, заявил Рубио.

    Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле. Позже Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной.

    Теги:
    Украина Америка Российско-украинский конфликт Россия США Дональд Трамп
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают