Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной

- Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле.

Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи сказал журналистам, что «состоялся весьма полезный и конструктивный разговор» об «украинском кризисе» и «перспективах возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США».

В то же время Белый дом объявил, что в пятницу может быть объявлено о введении вторичных санкций против России.