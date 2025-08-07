РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:21, 06 Август 2025 | GMT +5

    Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Трамп: Украинамен сирек кездесетін минералдар жөніндегі келісімге келесі аптада қол қойылады
    Фото: Anadolu Ajansı

    - Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле.

    Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи сказал журналистам, что «состоялся весьма полезный и конструктивный разговор» об «украинском кризисе» и «перспективах возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США».

    В то же время Белый дом объявил, что в пятницу может быть объявлено о введении вторичных санкций против России.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
