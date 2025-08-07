Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
- Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, 6 августа Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча прошла в Кремле.
Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи сказал журналистам, что «состоялся весьма полезный и конструктивный разговор» об «украинском кризисе» и «перспективах возможного развития стратегического сотрудничества между Россией и США».
В то же время Белый дом объявил, что в пятницу может быть объявлено о введении вторичных санкций против России.