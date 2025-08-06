РУ
    16:40, 06 Август 2025 | GMT +5

    Путин принял Уиткоффа в Кремле

    Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Встреча проходит в Кремле, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу президента России.

    Путин принимает Уиткоффа в Кремле
    Фото: Кремль

    Переговоры проходят за закрытыми дверями, без участия прессы. Кремль опубликовал кадры встречи.

    Ранее мы писали о том, что Уиткофф прибыл в аэропорт Внуково, где его встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Спустя час они вместе прогулялись по парку «Зарядье», расположенному у Кремля.

    Уиткофф в последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
