Путин принял Уиткоффа в Кремле

Переговоры проходят за закрытыми дверями, без участия прессы. Кремль опубликовал кадры встречи.

Ранее мы писали о том, что Уиткофф прибыл в аэропорт Внуково, где его встречал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Спустя час они вместе прогулялись по парку «Зарядье», расположенному у Кремля.

Уиткофф в последний раз приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию.