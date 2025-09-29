«Реал Мадрид» прилетел в Алматы: как их встретили в аэропорту

Внимательные болельщики еще утром 28 сентября выяснили, что «Реал Мадрид» прилетит в Алматы чартерным прямым рейсом IB 1401 авиакомпании Iberia из Мадрида.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Заранее было известно ориентировочное время прилета «Сливочных» на официальном табло аэропорта Алматы. И люди ожидали звезд.

«Реал Мадрид» перед вылетом опубликовал фото футболистов. Они были одеты в стильные дизайнерские костюмы и рубашки темно-синего цвета с символикой клуба. Также они разместили фото, приземлившись уже в Алматы.

В аэропорту Алматы было как обычно многолюдно.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

В зоне встречи пассажиров международных рейсов были люди, приехавшие специально, чтобы встретить «Реал Мадрид».

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Но их ждало разочарование - «Реал Мадрид» выходил через южный ВИП. Здесь, впрочем, было намного больше болельщиков, которые пытались сквозь забор увидеть самолет, а у выхода - самих футболистов.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

После долгого ожидания из ВИП-терминала появились гости. Они проследовали в машины и автобусы, и поехали в отель. По пути из аэропорта люди выстроились в живой коридор, встречая знаменитостей. Полиция обесечивала порядок.

Позже испанский клуб опубликовал видео футболистов из аэропорта Алматы.

Отметим, что среди встречающих были и дети с родителями, и молодые парни, девушки.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

Люди пришли с плакатами игроков и в футболках «Реал Мадрид». Часть встречающих поделилась, что в предстоящем матче будет болеть за «Реал» в предстоящей игре против «Кайрата, но большинство пришедших говорили, что рады встретить «Реал», поэтому и пришли на стадион, но в матче поддержат наших футболистов.

Фото: Альберт Ахметов / Kazinform

В ответ на вопросы об итоге игры встречающие сообщили, что верят в «Кайрат», но понимают, что добиться победы над «Реалом» алматинцам будет очень непросто.

Матч Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реал Мадрид» пройдет 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.