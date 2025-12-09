РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Развитие транспортно-транзитной сферы обсудят в Правительстве РК

    Во вторник, 9 декабря, в 10:00 начнется очередное заседание Правительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство РК
    Фото: Агыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Повестка заседания — развитие и цифровизация транспортно-транзитной сферы.

    Как ранее сообщалось, за восемь месяцев 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 3,2%.

    Дорожная инфраструктура

    В 2025 году строительные и ремонтные работы охватили около 13 тыс. км автодорог всех категорий, включая:

    • 2,2 тыс. км — строительство и реконструкция дорог республиканского значения;
    • 6,6 тыс. км — капитальный и средний ремонт республиканской сети;
    • 4,1 тыс. км — обновление местных дорог.

    До конца года планируется завершить работы на 6,1 тыс. км, в том числе строительство и реконструкцию (847 км), капитальный и средний ремонт (2,2 тыс. км) и ремонт дорог местного значения (3,1 тыс. км).

    Авиационная отрасль

    Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 105 единиц, включая восемь новых самолетов, введенных в эксплуатацию в 2025 году. Воздушное сообщение поддерживается с 31 страной по 144 международным маршрутам с частотой 842 рейса в неделю.

    В отрасли реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты:

    • ведется восстановление аэропорта Аркалык;
    • представлен генеральный план развития аэропорта Алматы и инвестиционная программа TAV Airport Holding на сумму $362 млн;
    • заключено соглашение об инвестициях в развитие аэропорта Астаны на 547 млрд тенге;
    • подписано соглашение по строительству грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на 250 млрд тенге;
    • утверждена Концепция развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы.

    На внутренний рынок зашли новые авиаперевозчики. Открыто свыше 35 международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

    Железнодорожный и водный транспорт

    За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 339,4 млн тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    К числу значимых событий 2025 года относятся:

    • запуск второй линии железной дороги Достык — Мойынты (836 км);
    • начало строительства линии Кызылжар — Мойынты (323 км);
    • контракты на поставку 775 локомотивов и 2,7 тыс. платформ;
    • модернизация 124 вокзалов по всей стране;
    • поставка нового сухогруза на линию Курык — Баку и подготовка к вводу двух

    По словам вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова, для упрощения процедур на пунктах пропуска планируется введение «зеленого» коридора для таможенного оформления транзитных грузов — все КПП проходят модернизацию.

    Мы также сообщали о том, что Казахстан сократил время таможенного оформления грузов.

    Теги:
    Правительство РК Логистика Транспорт Минтранспорта РК Цифровизация
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают