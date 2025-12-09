Развитие транспортно-транзитной сферы обсудят в Правительстве РК

Повестка заседания — развитие и цифровизация транспортно-транзитной сферы.

Как ранее сообщалось, за восемь месяцев 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 3,2%.

Дорожная инфраструктура

В 2025 году строительные и ремонтные работы охватили около 13 тыс. км автодорог всех категорий, включая:

2,2 тыс. км — строительство и реконструкция дорог республиканского значения;

6,6 тыс. км — капитальный и средний ремонт республиканской сети;

4,1 тыс. км — обновление местных дорог.

До конца года планируется завершить работы на 6,1 тыс. км, в том числе строительство и реконструкцию (847 км), капитальный и средний ремонт (2,2 тыс. км) и ремонт дорог местного значения (3,1 тыс. км).

Авиационная отрасль

Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 105 единиц, включая восемь новых самолетов, введенных в эксплуатацию в 2025 году. Воздушное сообщение поддерживается с 31 страной по 144 международным маршрутам с частотой 842 рейса в неделю.

В отрасли реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты:

ведется восстановление аэропорта Аркалык;

представлен генеральный план развития аэропорта Алматы и инвестиционная программа TAV Airport Holding на сумму $362 млн;

заключено соглашение об инвестициях в развитие аэропорта Астаны на 547 млрд тенге;

подписано соглашение по строительству грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на 250 млрд тенге;

утверждена Концепция развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы.

На внутренний рынок зашли новые авиаперевозчики. Открыто свыше 35 международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

Железнодорожный и водный транспорт

За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 339,4 млн тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

К числу значимых событий 2025 года относятся:

запуск второй линии железной дороги Достык — Мойынты (836 км);

начало строительства линии Кызылжар — Мойынты (323 км);

контракты на поставку 775 локомотивов и 2,7 тыс. платформ;

модернизация 124 вокзалов по всей стране;

поставка нового сухогруза на линию Курык — Баку и подготовка к вводу двух

По словам вице-министра транспорта РК Максата Калиакпарова, для упрощения процедур на пунктах пропуска планируется введение «зеленого» коридора для таможенного оформления транзитных грузов — все КПП проходят модернизацию.

