Вместо трех часов — 30 минут: Казахстан сократил время таможенного оформления грузов
В рамках пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита по маршруту Китай — Центральная Азия и Китай — Европа за 10 месяцев 2025 года оформлено 2,5 млн тонн грузов, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
По итогам 10 месяцев 2025 года наблюдается положительная динамика в сфере грузовых железнодорожных перевозок транзитом из Китайской Народной Республики через территорию Республики Казахстан в страны Евразийского экономического союза, Европы и Центральной Азии.
Объем транзитных товаров, ввезенных из КНР железнодорожным транспортом, составил 11,04 млн тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост транзита подтверждает усиливающуюся роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла и подчеркивает значимость железнодорожного транспорта в обеспечении устойчивости международных цепочек поставок.
С декабря 2023 года был запущен пилотный проект по автоматизации железнодорожного транзита, предусматривающий автоматическую подачу и выпуск транзитных деклараций для грузов, следующих по маршрутам Китай — Центральная Азия и Китай — Европа.
В рамках проекта за 10 месяцев 2025 года оформлено 2,5 млн тонн грузов. Реализация проекта направлена на обеспечение прозрачности, ускорение и упрощение таможенных процедур, а также оптимизацию движения поездов по транзитным маршрутам.
В результате время оформления одного контейнерного поезда удалось сократить с 3 часов до 30 минут.
