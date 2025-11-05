Вместо трех часов — 30 минут: Казахстан сократил время таможенного оформления грузов

По итогам 10 месяцев 2025 года наблюдается положительная динамика в сфере грузовых железнодорожных перевозок транзитом из Китайской Народной Республики через территорию Республики Казахстан в страны Евразийского экономического союза, Европы и Центральной Азии.

Объем транзитных товаров, ввезенных из КНР железнодорожным транспортом, составил 11,04 млн тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост транзита подтверждает усиливающуюся роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла и подчеркивает значимость железнодорожного транспорта в обеспечении устойчивости международных цепочек поставок.

С декабря 2023 года был запущен пилотный проект по автоматизации железнодорожного транзита, предусматривающий автоматическую подачу и выпуск транзитных деклараций для грузов, следующих по маршрутам Китай — Центральная Азия и Китай — Европа.

В рамках проекта за 10 месяцев 2025 года оформлено 2,5 млн тонн грузов. Реализация проекта направлена на обеспечение прозрачности, ускорение и упрощение таможенных процедур, а также оптимизацию движения поездов по транзитным маршрутам.

В результате время оформления одного контейнерного поезда удалось сократить с 3 часов до 30 минут.

