    18:40, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Вместо трех часов — 30 минут: Казахстан сократил время таможенного оформления грузов

    В рамках пилотного проекта по автоматизации железнодорожного транзита по маршруту Китай — Центральная Азия и Китай — Европа за 10 месяцев 2025 года оформлено 2,5 млн тонн грузов, передает Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК. 

    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

    По итогам 10 месяцев 2025 года наблюдается положительная динамика в сфере грузовых железнодорожных перевозок транзитом из Китайской Народной Республики через территорию Республики Казахстан в страны Евразийского экономического союза, Европы и Центральной Азии.

    Объем транзитных товаров, ввезенных из КНР железнодорожным транспортом, составил 11,04 млн тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    Рост транзита подтверждает усиливающуюся роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла и подчеркивает значимость железнодорожного транспорта в обеспечении устойчивости международных цепочек поставок.

    С декабря 2023 года был запущен пилотный проект по автоматизации железнодорожного транзита, предусматривающий автоматическую подачу и выпуск транзитных деклараций для грузов, следующих по маршрутам Китай — Центральная Азия и Китай — Европа.

    В рамках проекта за 10 месяцев 2025 года оформлено 2,5 млн тонн грузов. Реализация проекта направлена на обеспечение прозрачности, ускорение и упрощение таможенных процедур, а также оптимизацию движения поездов по транзитным маршрутам.

    В результате время оформления одного контейнерного поезда удалось сократить с 3 часов до 30 минут.

    Ранее мы писали о том, какие элементы ИИ внедряют в таможенной системе Казахстана. 

