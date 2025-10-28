Транзит через Казахстан вырос до 25,8 млн тонн — где строятся новые дороги и аэропорты

Дорожная инфраструктура

В 2025 году строительные и ремонтные работы охватили около 13 тыс. км автодорог всех категорий, включая:

2,2 тыс. км — строительство и реконструкция дорог республиканского значения;

6,6 тыс. км — капитальный и средний ремонт республиканской сети;

4,1 тыс. км — обновление местных дорог.

До конца года планируется завершить работы на 6,1 тыс. км, в том числе строительство и реконструкцию (847 км), капитальный и средний ремонт (2,2 тыс. км) и ремонт дорог местного значения (3,1 тыс. км). Для повышения эффективности бюджетных расходов введена платность на 10 новых участках дорог общей протяженностью 2 тыс. км. В результате общая длина платных трасс увеличилась с 3,2 тыс. до 5,2 тыс. км.

Авиационная отрасль

Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний насчитывает 105 единиц, включая восемь новых самолетов, введенных в эксплуатацию в 2025 году. Воздушное сообщение поддерживается с 31 страной по 144 международным маршрутам с частотой 842 рейса в неделю.

В отрасли реализуются крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты:

ведется восстановление аэропорта Аркалык;

представлен генеральный план развития аэропорта Алматы и инвестиционная программа TAV Airport Holding на сумму $362 млн;

заключено соглашение об инвестициях в развитие аэропорта Астаны на 547 млрд тенге;

подписано соглашение по строительству грузопассажирского аэропорта в СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на 250 млрд тенге;

утверждена Концепция развития гражданской беспилотной авиации на 2025–2031 годы.

На внутренний рынок зашли новые авиаперевозчики. Открыто свыше 35 международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

Фото: Правительство РК

Железнодорожный и водный транспорт

За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 339,4 млн тонн грузов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Во исполнение поручений Главы государства до 2029 года планируется обновить 11 тыс. км железнодорожных линий, из которых уже модернизировано более 2,8 тыс. км.

Морскими путями перевезено 6 млн тонн грузов, что на 9% больше, чем годом ранее. Контейнерные перевозки через казахстанские порты увеличились на треть и достигли 67,2 тыс. ДФЭ.

В июне в порту Актау введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс контейнерного хаба, который к концу года позволит увеличить пропускную способность до 240 тыс. ДФЭ в год.

К числу значимых событий 2025 года относятся:

запуск второй линии железной дороги Достык — Мойынты (836 км);

начало строительства линии Кызылжар — Мойынты (323 км);

контракты на поставку 775 локомотивов и 2,7 тыс. платформ;

модернизация 124 вокзалов по всей стране;

поставка нового сухогруза на линию Курык — Баку и подготовка к вводу двух паромов.

Фото: Правительство РК

Автотранспорт и контроль в сфере перевозок

Казахстан продолжает работу по защите интересов отечественных автоперевозчиков на международном рынке. Заключены межправительственные соглашения с 42 странами, предусматривающие ежегодный обмен разрешениями на международные перевозки.

Введены обновленные правила выдачи иностранных бланков разрешений, направленные на упрощение процедур и снижение коррупционных рисков. Внедрены механизмы автоматизации процессов и сокращения сроков оформления заявок.

Контроль за движением грузового транспорта переводится в цифровой формат посредством внедрения автоматизированных станций измерения (АСИ). На сегодняшний день функционируют 63 станции (30 — на республиканских дорогах, 33 — на местных), интегрированные с системой ЕРАП для автоматической фиксации нарушений.

Ратифицировано межправительственное соглашение с Китаем, предоставившее Казахстану право на осуществление транзитных автоперевозок вглубь территории КНР — впервые среди иностранных государств.