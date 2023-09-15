Развитие автодорог в Казахстане: сроки, проблемы и пути решения

В своем Послании народу Казахстана Глава государства сказал, что со временем Казахстан должен стать полноценной транспортно-логистической державой. Для этого важно решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Президент поручил восстановить Министерство транспорта, которое также будет заниматься строительством дорог. В проблемах развития дорожной отрасли в Казахстане разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Сколько дорог планируют построить в 2023 году

В начале января этого года, тогда еще в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития - сейчас промышленности и строительства - сообщали о том, что в 2023 году построят и реконструируют 10,5 тысяч км дорог: из них 7,3 тысяч км республиканской сети, 3,2 тысяч км - местной.

Согласно последним данным Комитета автодорог, который относится к Министерству транспорта (после создания отдельного Министерства транспорта, с выделением Комитета автодорог из Министерства индустрии и инфраструктурного развития), в текущем году дорожно-строительными работами охвачено 6,4 тысяч км автодорог, реконструкцией - 3,6 тысяч км и ремонтом - 2,8 тысяч км. Задействовано 8 тысяч единиц техники и 12 тысяч человек.

«По итогам года запланировано открытие движения по участкам реконструкции с новым покрытием на более 1 тысячи км и ввод в эксплуатацию до конца года 856 км. По итогам проведения среднесрочных ремонтных работ по восстановлению слоя износа запланирован ввод в эксплуатацию 826 км», - сообщают в Комитете автодорог.

Бюджет проектов по строительству, реконструкции и ремонту дорог республиканского значения на этот год составляет 369,2 млрд тенге, по строительству и реконструкции – 222,9 млрд тенге, на ремонт и содержание – 146,3 млрд тенге.

Если останавливаться на уровне готовности по каждому проекту, то на сегодня картина следующая.

Одним из важных участков является участок дороги «Ушарал-Достык» в Жетысуской области протяженностью 180 км. Когда будет сдан этот участок, он обеспечит беспрепятственный проезд на границу с Китайской Народной Республикой и положительно повлияет на развитие туристического кластера региона. На сегодня основные строительно-монтажные работы по нему завершены и объект готовится к сдаче в эксплуатацию до конца текущего года.

В число приоритетных и капиталоемких проектов входит капитальный ремонт автодорог «Казталовка - Жанибек - граница РФ» и «Онеге - Бисен – Сайхин» в Западно-Казахстанской области. Это транспортные артерии общей протяженностью 245 км, соединяющие Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы с областным центром. Выполнение данного проекта находится под контролем Главы государства. В настоящее время работы по всем конструктивным слоям продолжаются. Проезд по нижнему слою покрытия на всей протяженности ремонта также планируется обеспечить до конца года.

Почему не успевают в срок

В ходе реализации проектов в этом году Комитет автодорог столкнулся с рядом проблем и барьеров. В течение года цены на строительные материалы менялись, что привело к удорожанию дорожно-строительных работ. Поэтому проекты корректировались и запланированный объем работ был скорректирован. Корректировка проекта также занимала время и влияла на общие сроки завершения работ.

Если брать отдельные проекты, то, например, на проекты в западных регионах существенно повлиял дефицит и сложности с доставкой инертных материалов железнодорожным транспортом, в связи с дальностью перевозки более чем на тысячу км. Тем не менее, дорожниками были приложены максимальные усилия по сокращению объездных дорог и открытию движения по новому асфальту.

Конфликт природы и цивилизации

Другим барьером, с которым столкнулось ведомство и сталкивается периодически из года в год - когда проектируемые автомобильные дороги частично находятся на землях лесного фонда. Процесс перевода земель очень длительный - проекты постановлений Правительства утверждаются сроком от одного года до нескольких лет. Задержки связаны с изменениями в законодательстве, повторными общественными слушаниями, пересчетом потерь в лесохозяйственном производстве и длительным согласованием документов и учетом замечаний в государственных органах. В результате подрядные организации не могут начать работы и это приводит к задержкам в реализации проектов.

Возникают трудности и с оформлением карьеров во время строительства дорог.

«Проблема заключается в том, что карьерные участки не учитываются на начальном этапе проектирования, а определяются после создания проекта и определения места строительства дороги. В это время частные лица узнают о таких участках и приобретают близлежащие земли. В результате подрядчики не могут получить природные ресурсы, такие как щебень, поскольку участок принадлежит частным лицам. В итоге приходится заключать договор с этими частными лицами по необоснованно высоким ценам», - пояснили в Комитете.

Правилами предусмотрено, что добывать ресурсы можно только в радиусе десяти километров. Таким образом подрядчики вынуждены идти на удорожания. Это также отражается на сроках исполнения.

Дефицит битума и причина его возникновения

Одной из самых злободневных проблем дорожной отрасли на протяжении уже нескольких лет является дефицит битума и скачущая на него цена.

В этому году потребность в дорожном битуме для автодорожных проектов составляет 1,1 млн тонн, в том числе 500 тысяч тонн для республиканской сети и 600 тысяч тонн для локальной сети.

Дефицит приводит к серьезному замедлению и приостановке работ. Так при обеспечении постоянных поставок материала, работа ведется непрерывно. Это примерно 1 км в день. Когда нет поставок, в неделю получается уложить всего 500 м асфальта. В летний период дефицит битума доходит до 500 тысяч тонн.

Битум относится к остаточным продуктам перегонки нефти. В стране всего несколько битумных заводов. В прошлом году в Казахстане было произведено около 600 тонн битума. Остальной объем был закуплен в России. В этом году, по данным Комитета автодорог, чтобы снизить риски дефицита битума, его начали готовить заблаговременно в зимний период и выдавать авансы подрядным организациям. Также достигли соглашения с Российской Федерацией о поставке 300 тысяч тонн битума ежегодно для дорожных проектов.

Другая сторона вопроса – стоимость битума. По сметам цена его – 130 тысяч тенге за тонну. Фактически же она достигает 300 тысяч тенге. Цена часто меняется. Представители дорожных организаций отмечают, что реализация битума происходит через посредников, не напрямую от завода. Заводам выгодно продать весь объем посредникам. Посредники могут менять цену. В пиковый сезон строительства, цена может достигать рекордных значений. Пиковый сезон часто совпадает с моментом, когда некоторые НПЗ приостанавливают работу в связи с плановым ремонтом, соответственно битум не производится.

Доля битума в асфальтобетонной смеси всего 6,5%. Однако в стоимости асфальтобетонной смеси стоимость битума составляет 45-50%. Поэтому его цена оказывает колоссальное влияние на стоимость конечного продукта. Например, весной асфальтобетон стоил 18-20 тысяч тенге за тонну, осенью цена приблизилась к 30 тысячам тенге.

Депутаты Сената Парламента неоднократно поднимали вопрос о том, что необходимо убрать посредников из этой цепочки. По данным Комитета, в зимне-весенний период, когда дефицита еще нет, как правило, мало заявок от дорожных компаний, поскольку дорожные работы почти не производятся. Посредники закупают сразу большие объемы. В Министерстве транспорта же (ранее в МИИР РК) рекомендуют закупать битум казахстанского производства до наступления пикового сезона, будь то посредники или представители дорожных компаний.

Кроме того, чтобы покрыть потребность внутреннего рынка в дорожном битуме в период строительного сезона ведомство предложило властям предпринять ряд мер: построить терминальную сеть или хранилища битума объемом до 100 тысяч тонн на действующих заводах, расширить мощности переработки нефти, обеспечить сдерживание цен на битум в пределах сметной стоимости - не более 115 тысяч тенге за тонну, а также обеспечить качество битума, производимого в Казахстане в соответствии с нормативно-техническими требованиями, что в свою очередь обеспечит его приобретение и распределение на рыночных условиях.

Количество — не значит качество

В Послании Глава государства заявил, что качество автомобильных дорог не выдерживает критики. Недавно Премьер-Министр отметил, что многие жители в регионах жалуются на качество дорог. За дороги местного значения отвечают местные исполнительные органы (МИО) - акиматы регионов. Они нанимают подрядные организации и выполняют приемку работ.

В этом году сразу в нескольких регионах акиматы остались недовольны качеством выполненных работ подрядчиков. Три дороги не принял у подрядчика акимат Петропавловска. В Жамбылской области работу по содержанию дорог признали неудовлетворительной.

Согласно последним данным Министерства транспорта, на сегодняшний день из 70 тысяч км 85% - в нормативном состоянии. В текущем году акиматами ведутся работы на 4,2 тысячи км. В целом до 2029 года запланирован ремонт 14 тысяч км дорог областного и районного значений.

Чтобы весной асфальт не сошел вместе со снегом

Вопросы строительства и реконструкции автодорог республиканского, областного и районного значений были рассмотрены на штабе по реализации предвыборной программы Главы государства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова 11 сентября текущего года. В ходе штаба Премьер-Министр отметил, что до недавнего времени конкурсы по крупным автодорожным проектам, реализуемым за счет средств международных финансовых организаций, зачастую выигрывали подходящие по требованиям иностранные компании. Затем они передавали заказы на субподряд казахстанским фирмам. Теперь же, согласно поручению Президента, в рамках реформирования автодорожной отрасли будут внедряться механизмы ужесточения контроля за процессом строительства автодорог.

Напомним, Президентом поставлена задача до 2029 года качественно построить и реконструировать 8 тысяч км дорог республиканской сети. В ближайшие годы планируется поэтапная реализация приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью 4,7 тысячи км. Они будут направлены на модернизацию отрасли и укрепление транзитного потенциала республики на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Первоочередными на сегодняшний день являются три проекта на 2 тысячи км, по которым имеется высокая проработка. Это трассы «граница Российской Федерации — Мартук — Актобе — Улгайсын — Кызылорда», «Жезказган — Караганда» и «Обход города Сарыагаша». На некоторых участках строительно-монтажные работы уже идут, по другим начнут работу в 2024 и 2025 годах.