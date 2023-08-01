Три дороги не принял у подрядчика акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске завершили ремонт 18 из 30 запланированных улиц. Три дороги городской акимат у подрядчика не принял в эксплуатацию из-за низкого качества работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



На аппаратном совещании аким Петропавловска Серик Мухамедиев подробно рассказал, как идет ремонт дорог в городе. В этом году его проводят на 61 км, или 30 улицах. На эти цели выделили 6,9 млрд тенге. В том числе 4,3 млрд тенге – на средний ремонт, 713 млн – на реконструкцию, около 1,9 млрд тенге – на текущий ремонт.

«Завершили ремонт на 18 улицах. Заключен договор с РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по услугам экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, улиц населенных пунктов. Оплату подрядчикам производим после лабораторных анализов. 12 улиц приняли. По остальным – еще на обследовании. Не приняли три участка: по улицам Пржевальского, 314-й стрелковой дивизии и Батыр Баяна. Пока не оплачиваем, качество низкое. Требуем переделать», - сообщил Серик Мухамедиев.

По его информации, объявили конкурс на 12 дорог – это будут переходящие проекты. По семи – разрабатывают проектно-сметную документацию.

Аким области Айдарбек Сапаров поручил ускорить темпы и усилить контроль за качеством ремонта.

«Надо увеличивать количество рабочих на объектах. Делают дорогу, потом бордюры, тротуары. Это долго. Нужно, чтобы параллельно с дорогой занимались тротуарами. Работать должны и в выходные дни. Времени мало до окончания строительного сезона. Оставшиеся 12 дорог нужно завершить до 1 сентября», - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области в следующем году обещают сдать в эксплуатацию участок дороги республиканского значения М-51 «Челябинск-Новосибирск», от Петропавловска до границы с Курганом. Его реконструкцию начали еще в 2017 году.