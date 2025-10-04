РУ
    18:45, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Районы ВКО подключают к отоплению

    В Восточном Казахстане идет поэтапное подключение жилых домов к теплу — теперь уже в районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопление
    Фото: freepik

    Сегодня долгожданное тепло должно поступить жителям Катон-Карагая и Самарского района. На очереди — Маркаколь, где отопительный сезон стартует завтра, 4 октября.

    Самыми первыми в области тепло подали в Риддере, с 27 сентября.

    С 1 октября отопительный сезон стартовал в Усть-Каменогорске, а также в районах Алтай, Улкен Нарын, Шемонаиха, Глубокое, Зайсан, Курчум, Тарбагатай и Улан.

    — Все социальные объекты региона подключены к теплу, жилые дома обеспечиваются поэтапно, в зависимости от технической готовности. Подготовка к отопительному сезону проведена на всех котельных области, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

    В регионе к зиме подготовили 190 автономных и 33 централизованных котельных, отремонтировали 52,8 км тепловых сетей, 537 км электрических линий, 39 подстанций и 55 трансформаторных пунктов. Для населения завезено 352,1 тыс. тонн угля — это 78% от плана, а на теплоисточниках создан нормативный запас топлива минимум на 20 суток.

    Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Актау начнется 7 октября.

     

     

    Отопительный сезон ВКО Восточно-Казахстанская область Комуслуги Отопление
    Нелли Нигматуллина
    Автор
