Районы ВКО подключают к отоплению

Сегодня долгожданное тепло должно поступить жителям Катон-Карагая и Самарского района. На очереди — Маркаколь, где отопительный сезон стартует завтра, 4 октября.

Самыми первыми в области тепло подали в Риддере, с 27 сентября.

С 1 октября отопительный сезон стартовал в Усть-Каменогорске, а также в районах Алтай, Улкен Нарын, Шемонаиха, Глубокое, Зайсан, Курчум, Тарбагатай и Улан.

— Все социальные объекты региона подключены к теплу, жилые дома обеспечиваются поэтапно, в зависимости от технической готовности. Подготовка к отопительному сезону проведена на всех котельных области, — сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.

В регионе к зиме подготовили 190 автономных и 33 централизованных котельных, отремонтировали 52,8 км тепловых сетей, 537 км электрических линий, 39 подстанций и 55 трансформаторных пунктов. Для населения завезено 352,1 тыс. тонн угля — это 78% от плана, а на теплоисточниках создан нормативный запас топлива минимум на 20 суток.

