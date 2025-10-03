Отопительный сезон в Актау начнется 7 октября

Как сообщил главный инженер предприятия «Каспий жылу, су арнасы» Серик Жалгасбай, в рамках первого этапа отопительного сезона будут подключены системы отопления социальных учреждений и юридических лиц, расположенных в верхней и нижней частях города.

Подача тепла в жилые дома, согласно постановлению акима города, запланирована на 10 октября.

Напомним, что в период с 19 по 22 сентября на территории города были проведены гидравлические испытания трубопроводов.

В ходе испытаний было выявлено 60 повреждений на внутриквартальных сетях, которые оперативно устранены силами специалистов.

Согласно информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, на подготовку к отопительному сезону 2025–2026 годов в целом было выделено 33,5 млрд тенге.

Из этой суммы 20,1 млрд тенге направлены из местного бюджета, 3,6 млрд тенге — из резервного фонда Правительства, и 9,8 млрд тенге — из собственных средств крупных предприятий, таких как МАЭК и МРЭК.

— В сообщении уточняется, что в текущем году в рамках ремонта инженерных сетей на территории области проведены капитальные и текущие ремонтные работы на тепловых сетях общей протяжённостью 29,2 км. Кроме того, отремонтировано 527,5 км электрических сетей, проведены работы по газоснабжению 558 объектов, по водоснабжению — на 62,7 км сетей, а также по системе канализации (водоотведения) — на 37,6 км, — говорится в официальном сообщении.

