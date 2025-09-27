В Риддере началась подача тепла

С 24 сентября тепло начали подавать в социально-значимые учреждения.

В первую очередь к системе подключили детские сады, школы и медицинские организации. Следом, по графику, тепло поступит в многоквартирные дома и другие объекты.

- Из-за резкого похолодания 24 сентября в Риддере тепло поступило в социальные учреждения и культурные объекты. А уже с 30 сентября планируется подключение жилых многоквартирных домов, – сообщили в филиале АО «Шығыс жылу».

Жители города отмечают, что сентябрь в этом году выдался особенно холодным, поэтому старт отопительного сезона стал ожидаемым событием.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке Риддерской ТЭЦ к зиме и проведённых работах по ремонту теплосетей.