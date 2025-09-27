РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:14, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Риддере началась подача тепла

    В городе Риддер в Восточном Казахстане стартовал отопительный сезон, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    отопление
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    С 24 сентября тепло начали подавать в социально-значимые учреждения.

    В первую очередь к системе подключили детские сады, школы и медицинские организации. Следом, по графику, тепло поступит в многоквартирные дома и другие объекты.

    - Из-за резкого похолодания 24 сентября в Риддере тепло поступило в социальные учреждения и культурные объекты. А уже с 30 сентября планируется подключение жилых многоквартирных домов, – сообщили в филиале АО «Шығыс жылу».

    Жители города отмечают, что сентябрь в этом году выдался особенно холодным, поэтому старт отопительного сезона стал ожидаемым событием.

    Напомним, ранее сообщалось о подготовке Риддерской ТЭЦ к зиме и проведённых работах по ремонту теплосетей.

     

    Теги:
    Отопительный сезон ВКО Восточно-Казахстанская область ТЭЦ Отопление
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают