Рассмотрение петиции по утильсбору сорвалось: стали известны причины

Сегодня в Министерстве промышленности и строительства РК должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, но не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов, передает агентство Kazinform.

В ведомстве сообщили, что приглашены были все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.

- Следует отметить, что регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства ― стратегического объекта ― предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С.Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание Рабочей группы, - говорится в сообщении.

В связи с этим по независящим от Министерства промышленности и строительства РК причинам, заседание пришлось отменить.

- Для участия в заседании собрались депутаты Парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания рабочей группы по его завершении, ― отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей казахстанцев. Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции. Позже был представлен утвержденный состав рабочей группы для рассмотрения петиции.