РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Рассмотрение петиции по утильсбору сорвалось: стали известны причины

    утильсбор
    Фото: pixabay

    Сегодня в Министерстве промышленности и строительства РК должно было пройти первое заседание рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора, но не состоялось из-за отказа от участия ее инициаторов, передает агентство Kazinform.

    В ведомстве сообщили, что приглашены были все заинтересованные стороны, проработаны необходимые организованные меры для проведения заседания рабочей группы, обеспечена съемка рабочего заседания и протокол заседания.

    - Следует отметить, что регламент посещения здания Министерства промышленности и строительства ― стратегического объекта ― предписывает, что посетители не могут проносить с собой мобильные телефоны и должны оставить их на входе. Однако инициатор петиции С.Бокаев и его представители отказались выполнять требование регламента и заходить на заседание Рабочей группы, - говорится в сообщении.

    В связи с этим по независящим от Министерства промышленности и строительства РК причинам, заседание пришлось отменить.

    - Для участия в заседании собрались депутаты Парламента, вице-министры промышленности, представители других государственных органов. Приехали общественники из регионов. Однако нам пришлось отменить намеченное мероприятие, так как инициатор петиции отказался на нем присутствовать и не согласился на то, чтобы министерство предоставило ему видео и стенограмму с заседания рабочей группы по его завершении, ― отметили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей казахстанцев. Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции. Позже был представлен утвержденный состав рабочей группы для рассмотрения петиции.

    Теги:
    Транспорт Министерство промышленности и строительства Утильсбор Общество Налоги
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!