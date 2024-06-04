Рассмотрение петиции по утильсбору: кто вошел в состав комиссии

Состав рабочей группы для рассмотрения петиции по вопросам утильсбора утвердили в Министерстве промышленности и строительства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Министерством промышленности и строительства РК в соответствии с п.2 статьи 90-5 АППК РК утвержден состав рабочей группы, которая рассмотрит петицию по утильсбору, - сообщили в ведомстве.

В Минпромстрое уточнили, что в рабочую группы вошли депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители и других заинтересованных госорганов.

- Кроме того, в состав включен инициатор петиции, а также представители ряда общественных объединений, экспертного сообщества и промышленного сектора. О деятельности рабочей группы пресс-служба министерства будет сообщать на официальном сайте и телеграм-канале t.me/minpromstroykz, - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев высказался касательно петиции против утильсбора.