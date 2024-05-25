Петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей казахстанцев

Петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. В соответствии со статьей 90-4 АППК РК (Прием, регистрация и учет петиций), в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей, петиция будет передана в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Согласно статьи 90-5 АППК РК, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

— В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке, — говорится в сообщении.

Ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев пояснил, как будет приниматься решение по петиции против утильсбора.