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    19:10, 24 Май 2024 | GMT +6

    Петиция по утильсбору набрала необходимое количество подписей казахстанцев

    https://pixabay.com/
    Фото: pixabay.com

    Петиция касательно утилизационного сбора, опубликованная на официальном портале «E-Petition.kz», собрала необходимое количество подписей для рассмотрения. В соответствии со статьей 90-4 АППК РК (Прием, регистрация и учет петиций), в связи с достижением порога в пятьдесят тысяч подписей, петиция будет передана в Министерство промышленности и строительства РК для рассмотрения по компетенции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    Согласно статьи 90-5 АППК РК, срок рассмотрения поступившей петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

    — В процессе рассмотрения петиции Министерство промышленности и строительства РК организует работу комиссии, в которую войдут представители заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Вопросы, поднимаемые в петиции, будут рассмотрены в рамках этой комиссии в установленном законодательством порядке, — говорится в сообщении.

    Ранее министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев пояснил, как будет приниматься решение по петиции против утильсбора.

    Теги:
    Казахстанцы Регионы Казахстана Утильсбор Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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