Канат Шарлапаев высказался о петиции против утильсбора

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев пояснил, как будет приниматься решение по петиции против утильсбора, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Давайте мы ответим на вопрос, так как он лежит в юридической плоскости. Есть вопрос о том, что петиция, которая набирает достаточное количество голосов, обязательно представляется на рассмотрение Правительства. Правительство должно ее рассмотреть и вынести какое-то свое решение. Поэтому, как только эта петиция наберет достаточное количество голосов Правительство в установленном законом порядке обязательно рассмотрит все требования людей, которые предъявлены в этой петиции, — сказал Канат Шарлапаев, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Сената.

Министр уточнил, что будут созданы рабочие группы и будут приглашены депутаты Парламента и в рамках коллективных обсуждений по этой петиции Правительством будет принято решение.

— Я лично встретился со всеми представителями этого движения, 17 мая произошла встреча, на ней присутствовали депутаты и мы сними впрямую поговорили. Еще раз хочу сказать, что в данном случае, опять же, мы говорим о том, что достаточно большое количество людей эту петицию поддерживает, как вы говорите. Правительство имеет законодательно обязательство эту петицию рассмотреть, как только оно ее рассмотрит, мы конечно же, обязательно к тем людям, которые эту петицию подписали, вернемся, — заявил Канат Шарлапаев.

По мнению главы Минпрома, дискуссия об отмене утильсбора в Казахстане в интересах занимающихся перепродажей автомобилей.

— Я это не говорю голословно. Недавно я встретился со всеми представителями людей, которые настаивают на отмене (утильсбора), у нас была большая дискуссия, участвовали депутаты Мажилиса, их было человек 12. Все делились своими пожеланиями по поводу изменения политики государства, но по большей части, как оказалось, все эти люди зарабатывают тем, что покупают машины из-за рубежа, привозят их и продают здесь. Я считаю, что не надо все-таки поддаваться на риторику людей, которые свой собственный заработок ставят выше индустриального развития государства в целом, — подчеркнул Канат Шарлапаев.

Он также добавил, что его прямая обязанность — отстаивать интересы промышленных предприятий республики.

— Это моя прямая работа — отстаивать интересы промышленных предприятий. Я считаю, что сравнение с лоббизмом, может быть, даже не совсем уместно, потому что это моя работа — чтобы предприятия были загружены, чтобы они работали и чтобы в Казахстане была промышленность, которая растет стабильными темпами, которая позволяет избавиться от импортозамещения, — резюмировал Канат Шарлапаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане запущена петиция против утильсбора.