Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 9 февраля

В 21:30 на старт дистанции 1000 метров в конькобежном спорте за медали посоревнуются сразу три представительницы Казахстана — Кристина Силаева, Надежда Морозова и Елизавета Голубева.

В 23:00 пройдут соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на малом трамплине среди мужчин. На старт выйдут победитель юношеской зимней Олимпиады Илья Мизерных и Данил Васильев.

Отметим, что на соревнованиях зимней Олимпиады-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание.

Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта — фристайле-могуле и фигурном катании.

Стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане, а также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр. Полный график выступления спортсменов Казахстана на зимней Олимпиаде-2026 доступен здесь.