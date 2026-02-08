Расписание выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026 на 8 февраля

В 16:30 по времени Казахстана в лыжных гонках в скиатлоне среди мужчин за награды поборются Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков.

В 18:05 на старт смешанной эстафеты в биатлоне выйдут Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракышева.

Отметим, что в зимней Олимпиаде-2026 Казахстан представляют 36 спортсменов в 10 видах спорта — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, северное двоеборье, фристайл-могул, фристайл-акробатика, горнолыжныйспорт, шорт-трек, конькобежный спорт и фигурное катание. Также Казахстан на Олимпиаде-2026 представлен в судейском корпусе в двух видах спорта — фристайле-могуле и фигурном катании.

Стало известно, чем кормят и где разместили казахстанских спортсменов-участников ОИ-2026 в Милане, а также какая атмосфера царила на улицах Милана в преддверии зимних Олимпийских игр.