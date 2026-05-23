Работников культуры и искусства наградили в Туркестане

Сегодня в Туркестане в честь Дня работников культуры и искусства состоялось праздничное мероприятие, на котором были награждены представители отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

В торжественном собрании принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил участников с профессиональным праздником. Он отметил особую роль культуры и искусства для страны и рассказал о работе, проводимой в регионе в этом направлении.

Фото: акимат Туркестанской области

— Буквально на днях мы успешно провели неформальный саммит Организации тюркских государств. Все эти важные события, повышающие авторитет страны, я с уверенностью могу назвать результатом вашего труда. В регионе строится множество культурных объектов, которые служат духовному развитию населения. Помимо города Туркестана положительные изменения в сфере культуры наблюдаются и в других районах области. Только в прошлом году в районах и городах было введено в эксплуатацию 6 домов культуры, а в текущем году ведётся строительство ещё 10 культурных объектов. Учреждения культуры области достойно представляют регион на республиканских и международных конкурсах, занимая призовые места. В театрах ставятся новые спектакли, концертные организации представляют зрителям содержательные программы. Помимо достижений в конкурсах, творческие коллективы совершают гастрольные поездки в ближнее и дальнее зарубежье. В этом году ансамбль «Алқоңыр» концертного комплекса «Конгресс холл» выступил в Европе, прославив страну. Выражаю искреннюю благодарность за вклад в развитие культуры и искусства, которое через преемственность поколений дошло до наших дней, — отметил Ертай Кенжебекулы.

В ходе мероприятия работникам сферы, внесшим значительный вклад в развитие культуры региона, были вручены медали «За трудовое отличие» и нагрудные знаки «Отличник культуры». Также ряд сотрудников культуры и искусства были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Туркестанской области.

На торжественном собрании заместитель исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала партии AMANAT Калыйма Жантореева поздравила работников с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма. В преддверии праздника также был организован конкурс «Музейлер шеруі» («Парад музеев»). Сегодня руководитель областного управления культуры Галымжан Ерназаров наградил победителей конкурса, вручив им автомобиль и ценные призы.

Гости праздничного вечера сначала посмотрели специальный проморолик «Невидимые грани культуры». Затем хореографический ансамбль «Алтын тамыр» представил постановку «Өнер», украсившую вечер. Также известные артисты страны Маржан Арапбаева и Гульнур Оразымбетова исполнили песни, подарив зрителям праздничное настроение.

Следует отметить, что сегодня священный город, как административный центр области, вступил в новый этап обновления и развития. По Указу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в прошлом году Туркестану был присвоен особый статус. В этом году исполняется 8 лет со дня образования Туркестанской области. Под руководством акима области Нурлахана Кушерова продолжается системная работа по развитию культуры и духовной сферы региона. В дальнейшем в городе, который считается духовным центром тюркского мира, планируется проведение новых мероприятий, направленных на развитие культуры.