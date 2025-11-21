РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Работников агропромышленного комплекса наградили госнаградами в Алматы

    Аким Алматы Дархан Сатыбалды в преддверии Дня работников сельского хозяйства наградил выдающихся представителей аграрной сферы, внесших значимый вклад в развитие отрасли, продовольственную безопасность и устойчивое обеспечение мегаполиса качественной продукцией, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: акимат Алматы

    В ходе мероприятия аким Алматы отметил стратегическую важность агропромышленного комплекса, подчеркнув особое внимание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к развитию сельского хозяйства как одного из ключевых направлений национальной безопасности.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Алматы является важным звеном в аграрной цепочке благодаря перерабатывающим предприятиям, логистической инфраструктуре и научно-образовательным центрам.

    р
    Фото: акимат Алматы

    В рамках церемонии орденом «Парасат» награждены профессор кафедры «Агрономия, селекция и биотехнология» Казахского национального аграрного исследовательского университета Тастанбек Атакулович Атакулов и генеральный директор ТОО «Масло-Дел» Павел Геннадьевич Селиванов.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена заведующей лабораторией ТОО «Цин-Каз» Айман Кудериной. Эти награды символизируют признание многолетнего добросовестного труда, профессионализма и вклада специалистов в развитие аграрного сектора.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Аким города выразил благодарность всем работникам сельского хозяйства за их труд и преданность профессии, отметив, что город уделяет агропромышленному сектору большое внимание и будет продолжать оказывать ему постоянную поддержку.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что на сегодня в агропромышленной сфере Алматы зарегистрировано около 60 предприятий, а также более 300 компаний, занимающихся производством пищевой продукции. Отметим, что в третье воскресенье ноября в Казахстане традиционно отмечается День работников сельского хозяйства.

    Теги:
    Сельское хозяйство Аграрии Награда Акимат Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают