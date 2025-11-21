Работников агропромышленного комплекса наградили госнаградами в Алматы

В ходе мероприятия аким Алматы отметил стратегическую важность агропромышленного комплекса, подчеркнув особое внимание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к развитию сельского хозяйства как одного из ключевых направлений национальной безопасности.

Фото: акимат Алматы

Алматы является важным звеном в аграрной цепочке благодаря перерабатывающим предприятиям, логистической инфраструктуре и научно-образовательным центрам.

В рамках церемонии орденом «Парасат» награждены профессор кафедры «Агрономия, селекция и биотехнология» Казахского национального аграрного исследовательского университета Тастанбек Атакулович Атакулов и генеральный директор ТОО «Масло-Дел» Павел Геннадьевич Селиванов.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» вручена заведующей лабораторией ТОО «Цин-Каз» Айман Кудериной. Эти награды символизируют признание многолетнего добросовестного труда, профессионализма и вклада специалистов в развитие аграрного сектора.

Аким города выразил благодарность всем работникам сельского хозяйства за их труд и преданность профессии, отметив, что город уделяет агропромышленному сектору большое внимание и будет продолжать оказывать ему постоянную поддержку.

Отмечается, что на сегодня в агропромышленной сфере Алматы зарегистрировано около 60 предприятий, а также более 300 компаний, занимающихся производством пищевой продукции. Отметим, что в третье воскресенье ноября в Казахстане традиционно отмечается День работников сельского хозяйства.