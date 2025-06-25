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    15:14, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Qatar Airways восстанавливает расписание рейсов после временного закрытия воздушного пространства

    Пассажирам предоставлена возможность изменить даты вылета или вернуть билеты без штрафов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Авиакомпания Qatar Airways
    Фото: x.com / @qatarairways

    Авиакомпания Qatar Airways в среду опубликовала официальное заявление, в котором уведомила пассажиров о восстановлении расписания полетов после временного закрытия воздушного пространства Катара, которое произошло в понедельник, 23 июня, на фоне обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

    Согласно заявлению, перебои в полетах возможны до 26 июня включительно.

    В рамках мер по урегулированию последствий компания предоставила пассажирам, имеющим билеты с датой вылета до 30 июня 2025 года включительно, следующие опции:

    — Изменение даты поездки без уплаты штрафа, при условии нового вылета до 15 июля 2025 года.

    — Возврат полной стоимости неиспользованного билета без удержаний, если пассажир отказывается от поездки.

    В заявлении, опубликованном накануне, авиакомпания подчеркнула, что ее команды работают с полной отдачей, обеспечивая поддержку всем затронутым пассажирам.

    В настоящее время Qatar Airways восстанавливает полетную сеть, охватывающую более 170 направлений, при этом в международном аэропорту Хамад в Дохе и других ключевых пунктах маршрутов задействован дополнительный персонал для оказания помощи на местах.

    — Мы благодарим пассажиров за терпение, понимание и доверие. Наша задача — обеспечить прибытие в пункт назначения с минимальными задержками, — говорится в официальном обращении авиакомпании.

    Пассажирам рекомендовано регулярно проверять актуальную информацию о рейсах на сайте qatarairways.com или через мобильное приложение Qatar Airways.

    В среду казахстанские авиакомпании начали вывозить пассажиров из ОАЭ и Катара. Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток

    Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран осуществил ракетный удар по американской базе «аль-Удейд» в Катаре.

    Теги:
    Самолет Авиация Катар Ближний Восток
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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