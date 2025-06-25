Qatar Airways восстанавливает расписание рейсов после временного закрытия воздушного пространства

Авиакомпания Qatar Airways в среду опубликовала официальное заявление, в котором уведомила пассажиров о восстановлении расписания полетов после временного закрытия воздушного пространства Катара, которое произошло в понедельник, 23 июня, на фоне обострения военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

Согласно заявлению, перебои в полетах возможны до 26 июня включительно.

В рамках мер по урегулированию последствий компания предоставила пассажирам, имеющим билеты с датой вылета до 30 июня 2025 года включительно, следующие опции:

— Изменение даты поездки без уплаты штрафа, при условии нового вылета до 15 июля 2025 года.

— Возврат полной стоимости неиспользованного билета без удержаний, если пассажир отказывается от поездки.

В заявлении, опубликованном накануне, авиакомпания подчеркнула, что ее команды работают с полной отдачей, обеспечивая поддержку всем затронутым пассажирам.

В настоящее время Qatar Airways восстанавливает полетную сеть, охватывающую более 170 направлений, при этом в международном аэропорту Хамад в Дохе и других ключевых пунктах маршрутов задействован дополнительный персонал для оказания помощи на местах.

— Мы благодарим пассажиров за терпение, понимание и доверие. Наша задача — обеспечить прибытие в пункт назначения с минимальными задержками, — говорится в официальном обращении авиакомпании.

Пассажирам рекомендовано регулярно проверять актуальную информацию о рейсах на сайте qatarairways.com или через мобильное приложение Qatar Airways.

В среду казахстанские авиакомпании начали вывозить пассажиров из ОАЭ и Катара. Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток

Напомним, в понедельник, 23 июня, Иран осуществил ракетный удар по американской базе «аль-Удейд» в Катаре.