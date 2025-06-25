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    11:13, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские авиакомпании вывозят пассажиров из ОАЭ и Катара

    Сегодня авиакомпаниями SCAT и Air Astana для вывоза людей будет выполнено 6 рейсов из Дубая и Дохи в Алмату и Астану, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК. 

    пассажиры рейса
    Фото: pixabay

    Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

    К примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алмату и Астану, а также из Дохи в Алмату. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационный рейсы.

    Авиакомпания SCAT начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха-Алматы вылетел сегодня, в 07:35 времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха-Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек.

    Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

    27.06.25 Доха - Астана
    29.06.25 Доха - Алматы

    Ранее Казахстан эвакуировал более 290 граждан из Ирана и Израиля.

    Теги:
    Самолет ОАЭ Катар Минтранспорта РК Ближний Восток
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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