Казахстанские авиакомпании вывозят пассажиров из ОАЭ и Катара

Полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

К примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алмату и Астану, а также из Дохи в Алмату. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационный рейсы.

Авиакомпания SCAT начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха-Алматы вылетел сегодня, в 07:35 времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха-Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров 290 человек.

Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

27.06.25 Доха - Астана

29.06.25 Доха - Алматы

Ранее Казахстан эвакуировал более 290 граждан из Ирана и Израиля.