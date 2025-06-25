Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток
В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс‑службе авиакомпании, 25 июня планируется выполнить следующие рейсы (время указано местное):
- KC205 Астана-Дубай, в 11:00
- KC206 Дубай-Астана, в 16:40
- KC653 Алматы-Доха, в 11:00
- KC654 Доха-Алматы, в 15:05
- KC897 Алматы -Дубай, в 11:15
- KC898 Дубай-Алматы, в 16:10
Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алматы, в 17:40.
Билеты на данные рейсы открыты к продаже.
— Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.