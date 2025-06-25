РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:59, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток

    В связи с прекращением огня на Ближнем Востоке авиакомпания Air Astana возобновляет полеты в данный регион в облет воздушного пространства Ирана, передает агентство Kazinform.

    самолет Air Astana Эйр Астана ұшақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Как сообщили в пресс‑службе авиакомпании, 25 июня планируется выполнить следующие рейсы (время указано местное):

    • KC205 Астана-Дубай, в 11:00
    • KC206 Дубай-Астана, в 16:40
    • KC653 Алматы-Доха, в 11:00
    • KC654 Доха-Алматы, в 15:05
    • KC897 Алматы -Дубай, в 11:15
    • KC898 Дубай-Алматы, в 16:10

    Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алматы, в 17:40.

    Билеты на данные рейсы открыты к продаже.

    — Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Аэропорт Ближний Восток Иран
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают