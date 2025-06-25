Air Astana возобновляет полеты на Ближний Восток

Как сообщили в пресс‑службе авиакомпании, 25 июня планируется выполнить следующие рейсы (время указано местное):

KC205 Астана-Дубай, в 11:00

KC206 Дубай-Астана, в 16:40

KC653 Алматы-Доха, в 11:00

KC654 Доха-Алматы, в 15:05

KC897 Алматы -Дубай, в 11:15

KC898 Дубай-Алматы, в 16:10

Также на самом вместительном воздушном судне Boeing 767 будет выполнен репатриационный рейс КС8980 Дубай-Алматы, в 17:40.

Билеты на данные рейсы открыты к продаже.

— Рейсы будут выполняться в соответствии с высокими стандартами безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.