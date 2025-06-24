Казахстанские авиакомпании приостановили ряд рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.
— По состоянию на 9:00 часов 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов, — сообщили в ведомстве.
По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:
- Израиль — полное закрытие воздушного пространства;
- Иран — полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
- Ирак, Иордания, Ливан — временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
- Кувейт, Бахрейн, ОАЭ — ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.
Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:
- Air France–KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.
- Qatar Airways корректирует расписание.
- Etihad выпустил официальное предупреждение.
- Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.
В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.
Информация по отмененным рейсам казахстанскими и иностранными авиакомпаниями на 24 июня 2025 года:
|
№
|
авиакомпания
|
рейс
|
направление
|
количество пассажиров
|
направление
|
количество пассажиров
|
1
|
Air Astana
|
KC205/206
|
Дубай — Астана
|
127
|
Астана — Дубай
|
90
|
2
|
Air Astana
|
KC897/898
|
Дубай — Алматы
|
120
|
Алматы — Дубай
|
54
|
3
|
Air Astana
|
KC551/552
|
Доха — Шымкент
|
147
|
Шымкент — Доха
|
119
|
4
|
SCAT
|
DV5250/5251
|
Доха — Астана
|
199
|
Астана — Доха
|
161
|
5
|
SCAT
|
DV5245/5246
|
Доха — Алматы
|
174
|
Алматы — Доха
|
4
|
6
|
Qatar Airways
|
QR389/390
|
Доха — Алматы
|
142
|
Алматы — Доха
|
130
|
7
|
Qatar Airways
|
QR391/392
|
Доха — Алматы
|
142
|
Алматы — Доха
|
125
|
Итого
|
1051
|
683
Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человек на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.
Минтранспорта отмечает, что отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.
Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.
Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.
По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО «Авиационная администрация Казахстана» и авиакомпаний:
Air Astana
help.airastana.com
+7 727 244 4477 (24/7)
+7 7172 584477 (24/7)
+7 702 702 4477 (24/7)
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)
WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)
Online chat: airastana.com (24/7)
SCAT
+7 (725-29) 9-88-80
+7 (701-73) 8-25-76
Операционный центр АО «Авиационная администрация Казахстана»
+7 (717-27) 9-82-15