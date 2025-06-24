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    12:44, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские авиакомпании приостановили ряд рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

    Казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    самолет
    Фото: freepik

    — По состоянию на 9:00 часов 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов, — сообщили в ведомстве.

    По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

    • Израиль — полное закрытие воздушного пространства;
    • Иран — полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;
    • Ирак, Иордания, Ливан — временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;
    • Кувейт, Бахрейн, ОАЭ — ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

    Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:

    • Air France–KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.
    • Qatar Airways корректирует расписание.
    • Etihad выпустил официальное предупреждение.
    • Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.

    В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.

    Информация по отмененным рейсам казахстанскими и иностранными авиакомпаниями на 24 июня 2025 года:

    авиакомпания

    рейс

    направление

    количество пассажиров

    направление

    количество пассажиров

    1

    Air Astana

    KC205/206

    Дубай — Астана

    127

    Астана — Дубай

    90

    2

    Air Astana

    KC897/898

    Дубай — Алматы

    120

    Алматы — Дубай

    54

    3

    Air Astana

    KC551/552

    Доха — Шымкент

    147

    Шымкент — Доха

    119

    4

    SCAT

    DV5250/5251

    Доха — Астана

    199

    Астана — Доха

    161

    5

    SCAT

    DV5245/5246

    Доха — Алматы

    174

    Алматы — Доха

    4

    6

    Qatar Airways

    QR389/390

    Доха — Алматы

    142

    Алматы — Доха

    130

    7

    Qatar Airways

    QR391/392

    Доха — Алматы

    142

    Алматы — Доха

    125

    Итого

    1051

    683

    Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человек на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

    Минтранспорта отмечает, что отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

    Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.

    Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.

    Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.

    По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО «Авиационная администрация Казахстана» и авиакомпаний:

    Air Astana

    help.airastana.com

    +7 727 244 4477 (24/7)

    +7 7172 584477 (24/7)

    +7 702 702 4477 (24/7)

    Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

    WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

    Online chat: airastana.com (24/7)

    SCAT

    +7 (725-29) 9-88-80

    +7 (701-73) 8-25-76

    Операционный центр АО «Авиационная администрация Казахстана»

    +7 (717-27) 9-82-15

    Теги:
    Самолет Авиация Минтранспорта РК Ближний Восток Задержка и отмена авиарейсов
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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