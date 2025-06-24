Казахстанские авиакомпании приостановили ряд рейсов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

— По состоянию на 9:00 часов 24 июня 2025 года в связи с резким обострением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, в ряде стран официально введены ограничения или полное закрытие воздушного пространства для гражданской авиации. Вынужденные меры приняты из-за угроз применения вооружения, сбоя работы навигационных систем, активности систем ПВО и высоких рисков для полетов гражданских воздушных судов, — сообщили в ведомстве.

По имеющимся данным, ограничения действуют в следующих странах:

Израиль — полное закрытие воздушного пространства;

Иран — полное закрытие воздушного пространства, включая районы над Персидским и Оманским заливами;

Ирак, Иордания, Ливан — временное ограничение полетов в связи с повышенной угрозой ракетных и дроновых атак;

Кувейт, Бахрейн, ОАЭ — ограничения и приостановка полетов, частичная блокировка маршрутов вблизи зоны конфликта.

Крупнейшие международные авиаперевозчики в аналогичной ситуации отменили или приостановили свои рейсы:

Air France–KLM, United, American Airlines, Japan Airlines, Air Canada отменили полеты в Дубай, Доху и Эр-Рияд.

Qatar Airways корректирует расписание.

Etihad выпустил официальное предупреждение.

Emirates продолжает полеты, но облетает зону конфликта.

В этой связи казахстанские авиакомпании на основании собственной оценки рисков и в целях обеспечения безопасности приняли решение отменить ряд рейсов в города Дубай и Доха.

Информация по отмененным рейсам казахстанскими и иностранными авиакомпаниями на 24 июня 2025 года:

№ авиакомпания рейс направление количество пассажиров направление количество пассажиров 1 Air Astana KC205/206 Дубай — Астана 127 Астана — Дубай 90 2 Air Astana KC897/898 Дубай — Алматы 120 Алматы — Дубай 54 3 Air Astana KC551/552 Доха — Шымкент 147 Шымкент — Доха 119 4 SCAT DV5250/5251 Доха — Астана 199 Астана — Доха 161 5 SCAT DV5245/5246 Доха — Алматы 174 Алматы — Доха 4 6 Qatar Airways QR389/390 Доха — Алматы 142 Алматы — Доха 130 7 Qatar Airways QR391/392 Доха — Алматы 142 Алматы — Доха 125 Итого 1051 683

Общее количество затронутых пассажиров составило: 1051 человек на прилет и 683 человек на вылет. В сумме это 1 734 пассажира, оказавшихся под влиянием отмен рейсов.

Минтранспорта отмечает, что отмена рейсов казахстанскими авиакомпаниями в направлении стран Персидского залива является вынужденной и обоснованной мерой на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе. Принятые решения соответствуют международной практике и направлены на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Согласно действующему законодательству, всем пассажирам отмененных и задержанных рейсов предоставляется горячее питание, проживание в отеле и организованный трансфер. По договоренности с отелем, некоторым пассажирам продлевается проживание.

Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено бесплатное перебронирование либо полный возврат стоимости авиабилетов.

Министерство совместно с авиакомпаниями продолжают отслеживать ситуацию и в случае необходимости будут оперативно принимать решения о корректировке расписания. Возобновление действующих рейсов планируется в ближайшее время.

По всем вопросам необходимо обращаться по номерам телефонов горячих линий АО «Авиационная администрация Казахстана» и авиакомпаний:

Air Astana

help.airastana.com

+7 727 244 4477 (24/7)

+7 7172 584477 (24/7)

+7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)

SCAT

+7 (725-29) 9-88-80

+7 (701-73) 8-25-76

Операционный центр АО «Авиационная администрация Казахстана»

+7 (717-27) 9-82-15