Пять из 14 казахстанских футбольных клубов перешли в частные руки
Еще с двумя футбольными клубами ведутся переговоры. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сейчас Правительством ведется работа в этом направлении. Из 14 профессиональных футбольных клубов, играющих в Премьер-лиге, пять уже приватизированы, с двумя ведутся переговоры в поисках спонсоров. Вы знаете, что крупные компании уже выразили интерес, работа начата. Помимо приватизации клубов перед ними поставлена задача по созданию детских академий при этих футбольных клубах, — рассказал вице-министр в кулуарах Мажилиса.
Он также отметил, что поручение Президента Касым-Жомарта Токаева по приватизации футбольных клубов Казахстана планируется завершить до марта 2026 года.
Ранее мы сообщали о том, что футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, кто перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов.
Кроме того, была представлена точная информация о новом владельце футбольного клуба «Актобе». Клубом будет владеть актюбинский болельщик и предприниматель. Документы будут полностью оформлены в течение нескольких месяцев.
Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление.
Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» был приобретен компанией, входящей в крупную бизнес-группу казахстанского предпринимателя.