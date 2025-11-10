Еще один футбольный клуб в Казахстане перешел в частные руки

Информация об этом появилась на официальном ресурсе клуба. В Петропавловске подписано соглашение о передаче спортивного бренда, инфраструктуры и активов клуба «Кызылжар». Документ закрепляет спортивное правопреемство и определяет передачу прав и обязанностей, связанных с участием команды в соревнованиях под эгидой КФФ, FIFA и UEFA.

Инвестором клуба определен предприниматель Сергей Кан.

– Это важный шаг для развития клуба и всего североказахстанского футбола. Частное управление создаст новые возможности для роста, привлечения инвестиций и развития футбольной инфраструктуры региона, — отметил Сергей Кан.

Приватизация клуба, по словам инициаторов, позволит усилить спортивную составляющую, оптимизировать финансовую модель и сделать систему управления более эффективной.

Ранее футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально был передан в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.