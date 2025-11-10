РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:51, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Еще один футбольный клуб в Казахстане перешел в частные руки

    Футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, кто перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ФК Кызылжар
    Фото: instagram.com/fcqyzyljar

    Информация об этом появилась на официальном ресурсе клуба. В Петропавловске подписано соглашение о передаче спортивного бренда, инфраструктуры и активов клуба «Кызылжар». Документ закрепляет спортивное правопреемство и определяет передачу прав и обязанностей, связанных с участием команды в соревнованиях под эгидой КФФ, FIFA и UEFA.

    Инвестором клуба определен предприниматель Сергей Кан.

    – Это важный шаг для развития клуба и всего североказахстанского футбола. Частное управление создаст новые возможности для роста, привлечения инвестиций и развития футбольной инфраструктуры региона, — отметил Сергей Кан.

    Приватизация клуба, по словам инициаторов, позволит усилить спортивную составляющую, оптимизировать финансовую модель и сделать систему управления более эффективной.

    Ранее футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально был передан в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Петропавловск
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают