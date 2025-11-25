Футбольный клуб Караганды переходит в частные руки

Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» был приобретен компанией, входящей в крупную бизнес-группу казахстанского предпринимателя. Сделка состоялась на аукционе и стала частью усилий по развитию массового спорта и коммерциализации футбола. Приватизация прошла в строгом соответствии с законодательством: предварительно была проведена полная оценка имущества клуба, по итогам торгов предстоит подписание договора купли-продажи.

Для клуба наступает новый этап укрепления и трансформации. Аким региона совместно с компанией из группы Freedom Holding Corp. уже формируют в области новую футбольную экосистему. На развитие инфраструктуры и талантов планируется направить 18,5 млрд тенге: 12 млрд — на строительство футбольной академии, 6,5 млрд — на развитие детско-юношеского и массового футбола.

При поддержке президента Карагандинской областной ассоциации футбола реализуется сразу несколько инициатив: школьный проект ALGA! , который до 2029 года охватит более 40 тысяч школьников и 3600 студентов; официальная детско-юношеская лига BFL; строительство современной академии «Шахтер»; а также комплексная стратегия развития футбола в регионе. В центре этих проектов — системная работа с детским и юношеским футболом, инфраструктурные решения и социальные программы.

Футбольная академия разместится на участке почти в 10 гектаров. Проект предусматривает современный стадион, крытый манеж для круглогодичных тренировок, полноразмерное поле, двухэтажный АБК, медицинский центр, бассейн, сауну, столовую и общежитие. Все объекты соединят теплыми переходами, а рядом появятся воркаут-зона, тренажеры, сквер и парковка. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

Особое внимание уделят подготовке кадров: для тренеров разработают программы повышения квалификации, включая международные стажировки и получение лицензий UEFA. Развитие спортивной инфраструктуры затронет не только крупные города, но и сельские территории.

Ранее сообщалось, что была представлена точная информация о новом владельце футбольного клуба «Актобе». Клубом будет владеть актюбинский болельщик и предприниматель. Документы будут полностью оформлены в течение нескольких месяцев.

Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление.