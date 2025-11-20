Футбольный клуб «Актобе» перешел в частную собственность

Владельцем футбольного клуба стал руководитель и основатель компании Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев. Балансовая стоимость клуба составляет 200 миллионов тенге.

— Приватизация — это прямое поручение Президента страны. Из бюджета средства не выделяются, состоятельные граждане нашей страны берут на себя ответственность и развивают клуб. Проявил интерес предприниматель, который готов внести свою долю. Им стал руководитель и основатель компании Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев. Он родом из Актобе, в детстве был болельщиком футбольного клуба «Актобе» и ходил на стадион вместе с родителями. Тогда он мечтал, что если появится возможность, он внесет свой вклад в клуб. Позже он сам связался и сообщил о готовности выполнить поручение Президента. Теперь мы планируем полностью оформить документы в течение одного-двух месяцев. О том, как будет дальше развиваться клуб и сколько средств будет выделено, будет сообщать команда предпринимателя. Конечно, мы не останемся в стороне: необходимая инфраструктура, включая детский и юношеский футбол, будет в центре внимания. Когда дети вырастут, они сделают первые шаги в профессиональном спорте вместе с этим предпринимателем, — сказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

По словам главы региона, была проведена оценка клуба. Балансовая стоимость клуба составляет 200 миллионов тенге. Также была предоставлена информация о строительстве стадиона на 35 тысяч мест.

— Строительство стадиона с соблюдением требований ФИФА непростое дело. Оно требует значительных финансовых затрат. Когда мы определяли, на сколько мест строить стадион, мы ориентировались на спрос на еврокубковые матчи и на игры местного чемпионата. Для первых спрос составляет 160 тысяч человек, для вторых — 50-55 тысяч. Поэтому было принято решение строить стадион на 35 тысяч мест. По словам строителей, реализовать проект можно за два года, — отметил Асхат Шахаров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что футбольный клуб «Кызылжар» из Петропавловска стал одним из первых в Казахстане, кто перейдет на частное финансирование в рамках программы по приватизации профессиональных футбольных клубов. Также футбольный клуб «Кайсар» Кызылординской области с 30 октября официально передан в частное управление главе компании «TAU Group LTD» Исламгали Козбакову.