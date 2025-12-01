Пять автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

Как сообщили в транспортном холдинге, в связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна на участке правого поворота: с улицы «Жаужурек» на улицу вдоль БАКа, с 20 декабря и до устранения нарушений, временно изменятся схемы движения маршрутов № 10, № 10А, № 124, № 218 и № 81.

№ 10 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме;

№ 10А — В южном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме;

№ 81 — В северном направлении: ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: Сорбулакский тракт — ул. Саина — ул. вдоль БАКа, далее по схеме;

№ 124 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме;

№ 218 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. Вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме.

Ранее в Алматы пять маршрутов также временно изменили движение из-за дорожных работ.

Недавно движение двух автобусных маршрутов изменили в Алматы после запуска BRT.