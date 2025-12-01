РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:33, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Пять автобусных маршрутов изменят схемы движения в Алматы

    В Алматы в связи с проведением дорожных работ временно изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов, передает агентство Kazinform.

    автобус
    Фото: Алматы әкімдігі

    Как сообщили в транспортном холдинге, в связи с ненадлежащим состоянием дорожного полотна на участке правого поворота: с улицы «Жаужурек» на улицу вдоль БАКа, с 20 декабря и до устранения нарушений, временно изменятся схемы движения маршрутов № 10, № 10А, № 124, № 218 и № 81.

    • № 10 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме;
    • № 10А — В южном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме;
    • № 81 — В северном направлении: ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: Сорбулакский тракт — ул. Саина — ул. вдоль БАКа, далее по схеме;
    • № 124 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме;
    • № 218 — В северном направлении: ул. Мамбетова — ул. вдоль БАКа — ул. Саина — ул. Космонавтов (пос. Боралдай), далее по схеме. В обратном направлении: ул. Космонавтов (пос. Боралдай) — ул. Саина — ул. Вдоль БАКа — ул. Мамбетова, далее по схеме.

    Ранее в Алматы пять маршрутов также временно изменили движение из-за дорожных работ. 

    Недавно движение двух автобусных маршрутов изменили в Алматы после запуска BRT. 

    Теги:
    Дороги Автобус Алматы Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают