    21:01, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение двух автобусных маршрутов изменят в Алматы после запуска BRT

    В Алматы в связи с запуском проекта BRT (Bus Rapid Transit) по улице Желтоксан с 14 декабря внесут изменения в схемы маршрутов №59 и №92, передает агентство Kazinform.

    BRT
    Фото: акимат Алматы

    Как уточнили в транспортном холдинге, автобусы на этих маршрутах в обоих направлениях будут курсировать по выделенным полосам BRT на улице Желтоксан: в северном направлении — по правой стороне проезжей части, в южном — по левой.

    маршрут
    Фото: транспортный холдинг
    маршрут
    Фото: транспортный холдинг

    Ранее сообщалось, что новая линия BRT протяженностью 4,6 км соединит действующий участок по улице Тимирязева и строящийся участок на проспекте Райымбек батыра, обеспечивая непрерывное скоростное сообщение в направлении юг — север. 

    Отметим, что выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Алматы часто подвергаются интенсивной нагрузке: асфальт быстро прогибается под весом автобусов и троллейбусов. Корреспондент Kazinform ранее выяснял, почему этот вопрос до сих пор остается актуальным и не снят с повестки дня. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
