Движение двух автобусных маршрутов изменят в Алматы после запуска BRT

Как уточнили в транспортном холдинге, автобусы на этих маршрутах в обоих направлениях будут курсировать по выделенным полосам BRT на улице Желтоксан: в северном направлении — по правой стороне проезжей части, в южном — по левой.

Фото: транспортный холдинг

Фото: транспортный холдинг

Ранее сообщалось, что новая линия BRT протяженностью 4,6 км соединит действующий участок по улице Тимирязева и строящийся участок на проспекте Райымбек батыра, обеспечивая непрерывное скоростное сообщение в направлении юг — север.

Отметим, что выделенные полосы для общественного транспорта на улицах Алматы часто подвергаются интенсивной нагрузке: асфальт быстро прогибается под весом автобусов и троллейбусов. Корреспондент Kazinform ранее выяснял, почему этот вопрос до сих пор остается актуальным и не снят с повестки дня.