Линию BRT запустили по улице Желтоксан в Алматы

Новая линия протяженностью 4,6 км соединяет действующий участок BRT по улице Тимирязева и строящийся по проспекту Райымбек батыра, создавая непрерывное скоростное автобусное сообщение в направлении юг — север.

В связи с этим вводится новая схема организации движения.

— Выделенные полосы организованы по краям проезжей части, что минимизирует конфликтные ситуации, вызванные парковками и заторами. То есть, в северном направлении выделенная полоса проходит по правой стороне, в обратном — по левой стороне проезжей части. Для личного автотранспорта сохраняются одностороннее движение на север от проспекта Абая и прежнее количество полос, — отметили в акимате Алматы.

Автобусные маршруты в обоих направлениях начнут курсировать с 14 декабря.

На первоначальном этапе планируется запуск двух маршрутов — № 92 и 59. Точные схемы и графики маршрутов будут опубликованы позже.

В акимате отметили, что в рамках проекта обустроены остановочные комплексы на доступных платформах для всех категорий пассажиров. Также уложено два слоя асфальтного покрытия, произведено устройство светофорных объектов, знаков, системы освещения и благоустройство пешеходной части улицы с укладкой тротуарной плитки.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться существующими разметкой и знаками. Также на участке ведется фото- и видеофиксация нарушений.

Отметим, выделенные только для общественного транспорта полосы на улицах Алматы очень быстро превратились в «рельсы» из-за того, что асфальт постоянно прогибается под весом колес автобусов и троллейбусов. Ранее корреспондент Kazinform разбирался, почему этот вопрос до сих пор не снят с повестки дня.