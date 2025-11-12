Пять маршрутов временно изменят движение в Алматы

В Алматы завершаются и продолжаются дорожные работы, в связи с чем изменяется организация движения общественного транспорта в отдельных районах города.

Восстановление движения в микрорайоне Нуркент

По данным Транспортного холдинга Алматы, в связи с завершением ремонтных работ на дорогах микрорайона Нуркент, с 12 ноября восстанавливается движение автобусных маршрутов № 201, № 105 и № 109 по своим постоянным схемам.

Изменение маршрутов на улице Медеубекова

В связи с проведением работ по укладке асфальтного покрытия на улице Медеубекова — на участке от улицы Ак орда до улицы Белжайлау, с 11 ноября и до завершения ремонтных работ будут временно изменены схемы движения следующих маршрутов:

№ 14. В южном направлении: улица Строительная — проспект Абая — улица Алатау — улица Белжайляу — улица Бекешева — улица Жандосова, далее по установленной схеме движения.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Бекешева — улица Белжайляу — улица Алатау, далее по схеме движения.

В обратном направлении: улица Жандосова — улица Бекешева — улица Белжайляу — улица Алатау — проспект Абая — улица Строительная, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Карьерная — улица Жандосова — улица Бекешева — улица Белжайляу — улица Алатау — проспект Абая — улица Медеубекова, далее по схеме.

Изменение маршрутов на улице Онгарсыновой

Также с 11 ноября и до завершения работ временно изменяются схемы движения автобусов на улице Онгарсыновой — на участке от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, где ведется укладка асфальтного покрытия.

№ 115. В северном направлении: улица Онгарсыновой — проспект Рыскулова до конечного пункта «Лицей № 178».

В обратном направлении: проспект Рыскулова — разворот в западном направлении — улица Онгарсыновой, далее по схеме.

В обратном направлении: улица Онгарсыновой — улица Монке би — улица Момышулы, далее по схеме.

В связи с проведением дорожных работ и временными изменениями маршрутов, жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать поездки, учитывать возможные задержки движения общественного транспорта и, при необходимости, выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, в Алматы готовятся запустить продолжение линии скоростного автобусного сообщения (BRT). К действующей специальной полосе по улице Тимирязева добавится новый участок — по улице Желтоксан.