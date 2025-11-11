Новые автобусные маршруты в обе стороны запустят по улице Желтоксан в Алматы

На текущий момент улицы Желтоксан и Наурызбай батыра, проходящие по центру Алматы с севера на юг, являются односторонними. И если по Наурызбай батыра поток транспорта, включая общественный по выделенной полосе, двигается только на юг, то по улице Желтоксан — наоборот, только на север, в том числе автобусы.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Однако, алматинцы со стажем помнят, что на улице Желтоксан в 90-е и 2000-е годы была несколько иная организация движения. Поток автомобилей двигался также только с юга на север, но крайняя полоса была отведена общественному транспорту, двигающемуся в противоположном направлении.

Проект BRT по Желтоксан, реализуемый в 2025 году, возвращает данную практику. Несмотря на то, что обустройство выделенной линии BRT по этой улице еще официально не завершено, внимательные алматинцы могут заметить разметку на асфальте с буквой «А» на обеих крайних полосах проезжей части, а также дорожные знаки, указывающие на выделенные полосы для общественного транспорта в обе стороны. Правда, пока выделенка действует в одном направлении, а та полоса, которая предназначена для движения автобусов в противоположном направлении, неофициально используется как парковка для автомобилей.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

В Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы в ответ на официальный запрос Kazinform сообщили, что строительно-монтажные работы ведутся в рамках реализации проекта «Строительство линии BRT от действующей линии BRT до проспекта Райымбека».

Первая очередь строительства, о которой мы и рассказываем, это участок по улице Тимирязева от пересечения с улицей Байтурсынова до улицы Желтоксан, а также по улице Желтоксан от Тимирязева до проспекта Райымбека.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

— Данный проект прошел государственную экспертизу, согласован с Управлением городского планирования и урбанистики Алматы и иными заинтересованными службами города. Завершение работ по проекту запланировано до конца ноября 2025 года, — рассказали в Управлении развития дорожной инфраструктуры Алматы.

Как оказалось, после официального запуска полос BRT в обе стороны по улице Желтоксан претерпит изменения схема движения некоторых автобусных маршрутов. Сейчас по данной улице только с юга на север курсируют автобусные маршруты 92, 32, частично 205, 99 и 119. По улице Наурызбай батыра эти же маршруты двигаются в обратном направлении. После открытия встречного движения по улице Желтоксан маршруты будут изменены.

— В настоящее время по улице Желтоксан планируется запуск маршрутов № 92, 98 и 205. Запуск маршрутов запланирован после завершения строительно-монтажных работ по проспекту Райымбека. При этом прочие автомобили будут иметь возможность парковаться на ближайших парковочных местах. Запуск троллейбусных маршрутов по улице Желтоксан не предусматривается, — ответили Kazinform в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы.

Что касается линии BRT по Райымбка, то ранее сообщалось о том, что основные работы там планируется завершить до конца 2025 года. Таким образом, линия BRT с улицы Желтоксан плавно перейдет в BRT по Райымбека (участок от Сейфулина до Пушкина).