    10:40, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Путин готов передать $1 млрд «Совету мира» Трампа

    Россия готова направить в «Совет мира» один миллиард долларов из замороженных еще при прежней американской администрации активов, передает агентство Kazinform.

    Путин готов передать $1 млрд «Совету мира» Трампа
    Фото: ТАСС

    Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает ТАСС

    — Уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, — сказал Путин. 

    Кроме того президент РФ отметил, что Москва обсуждает с Вашингтоном другие возможности использования замороженных активов.  

    — Кстати, средства, которые останутся из наших замороженных в США активов, можно было бы использовать на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такую возможность мы также обсуждаем с представителями администрации США. Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, — добавил Путин. 

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», который займется координацией восстановления сектора Газа. Как стало известно, глава Белого дома подпишет устав «Совета мира» в Давосе 22 января.

