Трамп подпишет устав «Совета мира» в Давосе 22 января

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, утверждение полномочий и окончательной редакции устава органа, созданного для урегулирования ситуации в секторе Газа, должно состояться в рамках Всемирного экономического форума.

По информации источников, Трамп добивается того, чтобы приглашенные страны подписали документ уже в четверг, что позволит официально запустить инициативу.

Согласно проекту устава, президент США станет первым председателем «Совета мира» и сохранит за собой право лично принимать решения о приглашении новых участников.

Для получения статуса постоянного члена организации администрация США требует от государств взнос не менее $1 млрд в течение первого года участия.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», который займется координацией восстановления сектора Газа. Заявление прозвучало после сообщения специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о начале второго этапа режима прекращения огня в регионе.