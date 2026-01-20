РУ
    05:45, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Трамп подпишет устав «Совета мира» в Давосе 22 января

    Дональд Трамп планирует подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января, передает агентство Kazinform.

    Трамп
    Фото: pbs.org

    Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, утверждение полномочий и окончательной редакции устава органа, созданного для урегулирования ситуации в секторе Газа, должно состояться в рамках Всемирного экономического форума.

    По информации источников, Трамп добивается того, чтобы приглашенные страны подписали документ уже в четверг, что позволит официально запустить инициативу.

    Согласно проекту устава, президент США станет первым председателем «Совета мира» и сохранит за собой право лично принимать решения о приглашении новых участников.

    Для получения статуса постоянного члена организации администрация США требует от государств взнос не менее $1 млрд в течение первого года участия.

    Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира», который займется координацией восстановления сектора Газа. Заявление прозвучало после сообщения специального посланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о начале второго этапа режима прекращения огня в регионе.

